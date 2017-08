Dohvatila mačka miša... (VIDEO)

Realu ide novi evropski trofej, Junajted igrao samo u poslednjih 25 minuta, kada su Madriđani povukli ručnu...

Liga Evrope je jedan nivo, Liga šampiona drugi - onaj viši. Mančester Junajted je opet jedan nivo, a Real drugi - mnogo viši! Real je uigraniji, Real je sigurniji. Jednostavno, Real je u ovom trenutku mnogo bolji i zasluženo iz Skoplja kući u Madrid nosi trofej koji ide u ruke apsolutnim šampionima Evrope: Real Madrid - Mančester Junajted 2:1.

I sve to bez najboljeg fudbalera današnjice. Kristijano Ronaldo počeo je utakmicu na klupi jer nije dovoljno spreman, a Zinedin Zidan dao mu je da odigra poslednjih petnaestak minuta. CR7 tako je prvi put zaigrao za svoj tim još od finala Lige šampiona u junu.

Rezime svega viđenog staje u svima dobro znanu sentencu. Znate ono o mački i mišu. U ovom slučaju velikoj mački - gazadrici i malom mišu...

Jeste, radi se o dva giganta svetskog fudbala i možda nije baš primereno da ovako nešto konstatujemo, ali posle ovih 90 minuta, iliti bolje reći prvih 65, posle se Mančester malo dozvao - te dve uloge kao da su "pisane" za večerašnje aktere na velelepnoj skopskoj pozornici stadiona Filip II. Možda su Murinjo i njegovi izabranici uspeli da izbore častan poraz, međutim na tome i te kako treba da zahvale povećoj porciji sreće kojom su nagrađeni i koja je sprečila da iza De Heinih leđa završi četiri ili pet lopti.

Mančester je prvi udarac u okvir gola Reala uputio u nadoknadi prvog dela meča - centaršut Pogbe, udarac glavom Lukakua pravo u Navasa - a pre toga opasno je zapretio samo posle jedne kontre "tri na dva" koju je na vrlo bezobrazan način upropastio Pol Pogba, svojom sebičnošću. Dostojan pozicije prekoputa prvaka Evrope i uloge svojevsrnog izazivača najboljem, Junajted je postao tek u poslednjih pola sata, kada je Murinjo uveo Rašforda i Felainija, koliko god ovo drugo suludo zvučalo...

Do tada je Real je "štrikao" svoj četvrti Superkup Evrope kao da igra na svom Bernabeuu protiv Betisa, Las Palmasa, Malage ili nekog od rivala iz te kategorije.

Kazemiro 1:0, minut 24. Centrirao je Karvahal iz dubine i mora se priznati da je diskutabilna odlauka pomoćnika da ne podigne zastavicu... Brazilski tenk samo nekoliko trenutaka pre toga pogodio je prečku. Posle svega ovoga, pa onog gola u finalu Lige šampiona i još tri, četiri u prošlom prvenstvu...deluje kao da je Kazmeiro spreman i za neke druge zadatke, pored svojih standardnih, diverzantskih.

Sve do 52. minuta kada je Isko posle divnog duplog pasa sa Bejlom - ispalo sedam igrača Junajteda - pogodio za 2:0 i praktično rešio utakmicu, Španci su Englezima tako sakrivali loptu da je Žozeu Murinjo moralo da bude makar malo neprijatno.

U međuvremenu i Garet Bejl je pogodio okvir gola, a Lukas Vaskez promašio sa pet metara...

Mančester je do gola stigao posle bombe našeg Nemanje Matića sa oko 20 metara i odbijene lopte Navasa na koju je natrčao Romelu Lukaku. Treba biti pošten i konstatovati jednu sjajnu šansu za Rašforda u finišu za 2:2, ali to je već bilo kada su Madriđani uveliko bili povukli ručnu. I pritom iz bar dve opasne kontre mogli trećim golom sve da reše, no nisu bili dovoljno ozbiljni u završnici...

REAL MADRID - MAN. JUNAJTED 2:1

/Kazemiro 24, Isko 51 - Lukaku 62/

Arena: Filip II, Skoplje.

Gledalaca: 32.000.

Sudija: Đanluka Roki (Italija).

REAL MADRID (4-4-2): Navas - Karvahal, Ramos, Varan, Marselo - Kros, Modrić, Kazemiro, Isko (Lukas Vaskez od 74) - Bejl (Asensio od 74), Benzema (Ronaldo od 82).

MANČESTER JUNAJTED (4-3-3): De Hea - Valensija, Smoling, Lindelef, Darmijan - Matić, Erera (Felaini od 56), Pogba - Mhitarjan, Lukaku, Lingard (Rašford od 46).

(foto: Action Images)