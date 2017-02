Dok ne postanem vitez, od...i!

Hakovana elektronska pošta Dejvida Bekama pokazala u sasvim drugom, prilično ružnom izdanju

Dejvid Bekam je jedan od superzvezda fudbala, sporta uopšte koji ima gotovo netaknutu, čistu harizmu. Manekenski izgled, savršeni maniri, ubitačna desnivca, atraktivna supruga, milioni na računu, humanitarni rad...

Tako je bilo sve do danas kada su objavljeni privatni mejlovi bivšeg asa Mančester junajteda postali njegovom predstavniku za medije još 2013. pošto se nije našao na kraljičinoj listi. A u njima se Englez otvoreno buni što još nije postao vitez iako, po njemu to zaslužuje pre mnogih. Na tapetu mu je bila tamošnja poznata operska pevačica, Ketrin Dženkins koja je nedavno dobila veliku čast od kraljice.

"Ko odlučuje o priznanjima? Članovi komisije su gomila p....a! Pa to je smejurija, da sam Amerikanac već bih se odavno našao na listi! Ketrin Dženkins je postala vitez!? Zbog čega?! Zbog toga što peva himnu na ragbi utakmicama ili što koristi kokain? Jel to neka j....a šala?", piše u inkriminisanin imjelovima UNICEF ambasadora dobre volje. A kada mu je poslat poziv na dodelu nagrada španskog lista AS, gde bi dobio priznanje "Legenda fudbala" bezobrazno, prostački i lakonski uzvratio je svom predstavniku za medije "Ako nisam postao vitez, odj..i"

PR je priznao da to jesu Bekamove poruke, ali da su "istrgnute iz konteksta u cilju da namerno prikažu pogrešno stanje stvari". Ako su tačni, nije jasno kako to mogu ovajkve rečćenice, makar i istrgnute iz konteksta mogle išta drugo da znače. Ako je ovo stvarno pisao, Bekam je jedan jadan mali čovek, ma koliko se bavio humanitarnim radom.

