Doktor reprezentacije Srbije o povredama Raduljice, Tea, Simonovića, Nedovića...

Magnetna rezonanca, rendgen, virusna infekcija...

Košarkaška reprezentacija Srbije sprema se za Evropsko prvenstvo koje počinje 31. avgusta, a inače uvek odličnu atmosferu u nacionalnom timu pomalo "kvare" sitne i one malo ozbiljnije povrede reprezentativaca. Praktično je jasno da Marko Simonović neće ići na šampionat Evrope, dok se za Nemanju Nedovića samo čeka potvrda.

Na pitanja o ovim i ostalim povredama odgovarao je Gaga Radovanović, doktor naše reprezentacije.

Pre svega - Nedović?

"Moramo da uporedimo u kojoj je meri sanirana povreda ramena, pa da vidimo šta ćemo dalje. Ono što je vrlo važno, jeste da se već fizikalnim pregledom ustanovilo da se Nedović oseća bolje, da je nalaz ramena mnogo bolji i da su pokreti u fiziološkim granicama. Ali to je samo pregled, čeka se rendgen", rekao je Radovanović za Sportski žurnal.

I Miroslav Raduljica ima probleme sa povredom. Šta je kod njega u pitanju?

"To je problem sa kolenom koji je imao i koji ne izgleda kao ozbiljna povreda. Bio je na tretmanima, a magnetna rezonanca će pokazati o čemu se radi i kako ćemo dalje nastaviti".

Nedostajao je na meču protiv Crne Gore i Nikola Kalinić koji je imao problema sa leđima na Kopaoniku.

"Kalinić je imao temperaturu, neka virusna infekcija ga je pogodila. Trebalo je da se odmori".

Marko Simonović neće igrati na Evropskom prvenstvu.

"Njegov oporavak ide dobro, ali on nije u reprezentativnom programu. Nama je važno da se oporavi za klupsku sezonu, da bude potpuno spreman. I biće".

Za kraj - šta je sa Milošem Teodosićem?

"To je hronični problem sa listom koji u grču, posle određenih zamora kakave su bazične pripreme reprezentacije. I predostrožnosti smo prepisivali odmor, da ne bi došlo do obnavljanja povrede. Kada se pojave neki znaci, moramo da stanemo", rekao je čovek za kog je Aleksandar Đorđević istakao da sa njim najviše razgovara poslednjih dana. Doktor je za kraj istakao da bi više voleo da razgovara sa selektorom malo o drugačijim temama. Da to ne budu povrede.

