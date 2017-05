Doktorski fazon – Rosijevo razbijanje malera za kvotu 3,00

Večita italijanska dvojka sa Le Mana danas pikira na kladilačkog “keca”… Vinjales je nosilac kvote 2,25, a Markez vredi MOZZART koeficijenta 5,00

Veličina slova A A A

Šta reći kada je sve u naslovu. Pobedu Valentina Rosija na Le Manu MOZZART danas nagrađuje kvotom 3,00! Ništa više da ne napišemo bilo bi dovoljno, jer VR 46 ima drugu startnu poziciju zbog 106 hiljaditinki zaostatka za Maverikom Vinjalesom, kolegom iz boksa koji je vlasnik pol-pozicije zbog koje nosi kladilački koeficijent 2,25…

Idemo dalje i zagrejmo dlanove za ono što nas čeka, da ne bi posle od nervoze gužvali tikete. Iskustvo i sećanje nas opominju da je prošle godine na Le Manu slavio Horhe Lorenco. Godinama je zapravo slavio upravo on, tačnije tri puta u poslednjih pet leta, a u svim tim sezonama možete samo jednom da pogađate koja nacija je slavila pobedu na VN Francuske? Pa naravno Španci, jer su pored Horhea Lorenca na podijumu bili Mark Markez i Dani Pedrosa. Repsol Hondine zverke i danas vrede. Markez se sa pete startne pozicije ponosi kvotom 5,00, a Dani Pedrosa u lov na Le Man kreće sa MOZZARTOVIM koeficijentom 30,00. Bruka koliko bi se oparili kada bi stigao njegov “kec”, jer to bi bilo ne malo, nego ogromno čudo budući čovek startuje tek sa 13. mesta. Trostruki pobednik VN Francuske Horhe Lorenco još je gori. On vredi kvote 40,00, a startuje tek sa 16. pozicije.

To su činjenice VN Francuske. Valentino Rosi se ne žali zbog drugog statnog mesta, jer nije problem krenuti drugi, nevolja je za njega stići na cilj sa istim plasmanom. On će zato pokušati da razbije taj maler, a čeka ga trkačka distanca od 28 krugova, odnosno 117,2 kilometra. Sve ostalo je zavisi od poteza Movistar Jamahe naspram fabričke Honde, ali jednog novog lika. Znamo gas vi! Ime mu je Žoan Zarko, vrlo je hrabar, takođe je na “M1” Jamahinoj zvreci, doduše malo starije generacije, ali to njemu ne smeta. Dokazao je da favoritima ume da zaprži čorbicu, pa je stoga jasno zbog čega ga svrstasmo u candidate za podijum. Ipak, njegova pobeda naspram živog zida sastavljenog od dve fabričke Jamahe teško da možemo očekivati, ali je dobro da kažemo da on danas nosi zastavicu sa kvotom 6,50…

* Kvote za VN Francuske potražite na sajtu mozzartbet.com

*Kvote iz BET INFO rubrike su bile aktuelne u trenutku ojavljivanja teksta i podložne su promenama!

(Foto: Movistar Jamaha, Press Moto GP)