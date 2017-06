„DOLARUMA“ - priča dana drma Italiju! Kako je Rajola uhvatio Milan u klopku i šta je istina od početka...

Milanove legende već vide Điđa u Juventusu, rafal kritika na račun mladog golmana

Italija ceo dan grmi o Đanluiđiju Donarumi, sve ostale sportske vesti su pale u drugi plan. Odluka mladog golmana da preko menadžera Mina Rajole odbije novi ugovor u Milanu je zapalila Apenine. Društvene mreže bruje samo o tome, talentovani golman je dobio nadimak „Dolaruma“. Ne samo da je razočarao Milan koji je u njemu video novu ikonu kluba poput Barezija ili Maldinija, već je i ponizio slavni klub.

Svakog trenutka izlaze novi detalji o najvećoj transfer sagi dosadašnjeg dela prelaznog roka. Kao što se zna, Điđo ima ugovor do sledećeg leta kada može da ode bez obeštećenja. Videćemo da li će Milan rizikovati i preseliti ga na tribine godinu dana (neki predlažu prekomandu kod Gatuza u maldi tim) ili će ga prodati ovog leta kako bi zaradio.

Posle sastanka Milanovog direktora Fasonea i menadžera Rajole, u javnost su procurili svi detalji priče koja se vrtela prethodnih nedelja. Milan je igraču ponudio i više od 5.000.000 evra po sezoni što je maksimalna granica za momka od 18 godina i učinila bi ga najplaćenijim igračem u timu. Od početka je bilo jasno da Milan udara u klin, a Rajola u ploču. Razumljivo, njemu bi najmanje odgovaralo da je Donaruma ostao.

Kontorverzni menadžer je kao prvi izgovor pred početak pregovora isticao da njegov klijent želi da igra u ambicioznom klubu koji će se boriti za trofeje i da mu novac nije najbitniji. Milan je zaista prethodnih godina ličio na ruševinu nekadašnjeg giganta i nije bio konkurentan ali upravo zato je Donaruma i dobio šansu sa 17 godina na golu Rosonera.

Kada su novi vlasnici ekspresno uložili novac u pojačanja i doveli nekoliko atraktivnih pojačanja sa kojima Milan ima velike šanse da se vrati u vrh italijanskog fudbala i Ligu šampiona, Rajoli je taj argument o nedostatku ambicija izbačen iz ruku. Finansijska ponuda je takođe bila dobra, tako da mu je trebalo nešto kao razlog da odbije Milanovu ponudu.

Otezao je i čekao Milanovu grešku. I dočekao ju je...

On je kao razlog za odbijanje novog ugovora danas na sastanku naveo to što je sportski direktor Mirabeli njemu iza leđa zvao Donaruminog oca. Mirabeliju se smučilo otezanje i neizvesnost i želeo je da zna odgovor Donarume i njegove porodice. Rajola je pobesneo zbog toga i iskoristio taj argument protiv Milana. Čak je danas na sastanak u Kaza Milan došao pod uslovom da Mirabeli ne prisustvuje sastanku. Milan mu je i to ispunio, pa je samo Fasone bio na sastanku... Ovo znači i da je Rajola završio sa Milanom dok je Mirabeli tu, a verovatno i na duži rok.

Generalni direktor Rosonera je predstavio ponudu, pokušao da ubedi menadžera, ali je bilo jasno da je odluka doneta odavno i da Rajola nema nikakvu nameru da on i njegov klijent potpišu novi ugovor. Ni pod kakvim uslovima. Pričalo se i o famoznoj klauzulu u novom ugovoru. Rajola je želeo fiksnu otkupnu kaluzulu u visini od 50.000.000 evra ako Milan ne uđe u Ligu šampiona, klub to nije mogao da dopusti i insistirao je na granici od 100.000.000 evra.

Istina je da Rajoli ni u kojem slučaju ne bi odgovarao ostanak „zlatne koke“ u Milanu. Njegov posao je da što više zarađuje od provizija na transferima i da njegovi klijenti što češće menjaju klubove kao u slučajevima Ibrahimovića, Pogbe, Mhitarjana... Provizije koje on zarađuje su brutalne. Samo od Pogbinog transfera je letos inkasirao 48.500.000 evra! Tako nešto je nameravao i sa Donarumom...

Donaruma je od ljubimca Milanovih navijača za kratko vreme prešao put do izdajnika. Čak su i klupske legende digle glas.

„Želim da ljudi i menadžeri shvate da ovde pričamo o Milanu, a ne o nekom propalom klubu. Ovaj klub je sedam puta bio prvak Evrope i ponos je italijanskog fudbala. Mora da postoji neko poštovanje prema klubu koji ti je kao tinejdžeru dao budeš standardni golman u Seriji A. Jedna stvar je kada želiš da zarađuješ više, a potpuno druga kada ni pod kakvim uslovima koji ti se nude, nećeš da produžiš ugovor. To je ponižavanje kluba. Donaruma je punoletan i ima moralnu obavezu da objasni šta se desilo“, rekao je Đovani Gali, legendarni golman iz generacije koja je harala Evropom kod Sakija.

Ljut je i još jedan bivši as iz slavne generacije - Danijele Masaro.

„Kada mi je Inter ponudio ugovor i obećao mi da ću dobiti sve što želim, odbio sam i otišao u Japan iz poštovanja prema Milanu. Ne znam ko je kriv za ovo sa Donarumom, ali on je navijače držao u zabludi. Ako su njegove odbrane donele Milanu šest bodova u prvom delu sezone, onda budimo pošteni pa recimo da su njegove greške koštale Milan šest bodova u drugom delu sezone. Mislim da je on odavno napravio dogovor i da ide u Juventus“, rekao je Danijele Masaro.

Stariji ljubitelji fudbala pamte Milanovu legendu Enrika Albertosija.

„Ludilo je ponuditi momku od 18 godina 5.000.000 evra po sezoni. I još veće ludilo je da to momak odbije od kluba kakav je Milan. Izdao je klub koji mu je dao šansu sa 17 godina. Nije agent kriv, već igrač. Uvek je na kraju igrač taj koji odlučuje. Da je želeo da ostane, ostao bi“, rekao je Albertosi.

Videćemo šta će dalje biti sa Donarumom. Na potezu je Milan: Prodaja odmah ili godinu dana izolacije.

