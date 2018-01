Dom je tamo gde je plata 20.700.000 - De Brujne do 2023!

Mančester Siti produžio ugovor sa najboljim igračem

Bilo ih je koji su se te 2014. smejali Volfzburgu što je izdvojio iz ove perspektive tričavih 22.000.000 evra kako bi Belgijanca doveli u Nemačku. I zaista, da ste tada bilo koga pitali ko će 2018. biti najplaćeniji igrač Premijer lige čuli biste razne odgovore, ali sigurno ne i ime Kevina De Brujnea. Ali od danas jeste. Ponajbolji igrač prvog dela sezone u engleskom šampionatu potpisao je novi ugovor sa Mančester Sitijem koji će ga učiniti najplaćenijim u Premijer ligi!

Ugovor je inače potpisan na pet godina, pa je De Brujne sada vezan za Siti sve do 2023. Ali to vezan i ne zvuči toliko loše kad čujemo da će u narednih pet godina nedeljno zarađivati 280.000 funti nedeljno s tim da bi uz bonuse ta suma mogla da naraste i do 350.000, a u tom slučaju računica kaže: godišnja plata od 20.700.000 evra! Neto!

“Zaista sam sećan što sam potpisao nov ugovor. Već sam rekao, moja namera je uvek bila da ostanem u Sitiju, jer se od prvog dana ovde osećam kao kod kuće“, bile su prve De Brujneove impresije.

A i ceo svet je impresioniran kako on igra ove sezone. I sam De Brujne je impresioniran kako cela ekipa funkcioniše pod Pepom Gvardiolom.

"Ne samo što pobeđujemo, igramo sjajan fudbal. Uživanje je bio teo ovog tima i zaista sam uzbuđen zbog svega onoga što možemo da uradmo u narednim godinama".

Ove sezone, Građani i dalje jure sva četiri raspoloživa trofeja, a baš je De Brujne glavni šraf u Gvardiolinoj dobro podmazanoj mašini. Uostalom, od početka je vrlo dobar. U 122 utakmice za Siti od avgusta 2015. kada je za 75.000.000 evra stigao iz Volfzburga postigao je 31 gol, a namestio je još 50. Tek ove sezone se međutim izborio za status jednog od najboljih na svetu.

"Kevin je sjajna vest za naš klub. Ove sezone je pokazao koliko je važan za tim i bio je važan deo svega što smo uradili do sada. Oduševljeni smo što se obavezao na dugoročnu vernost Mančester Sitiju", zadovoljan je direktor fudbala Čiki Begiristajn, koji je prošle nedelje uspeo da produži ugovore i sa Fernandinjom i sa Nikolasom Otamendijem.

(FOTO: mancity.com)