Donald pričao za sajt Ajaksa: Marko Pantelić je gospodin! U Beogradu mi je lepo

Nije nikakva tajna da je Mičel Donald stub Zvezdinog veznog reda godinama unazad. Zato i jeste zaradio poseban status u klubu i kapitensku traku, što ga čini unikatom u redovima srpskog vicešampiona.

Osim što ima posebnu vezu sa crveno-belima, Donald je emotivno povezan i sa dečačkim klubom Ajaksom, za čiji sajt je govorio o životu u Beogradu, trenutnom zadovoljstvu, ali i danima kada je počinjao karijeru.

Jedno od prvih pitanja glasilo je - kakav je život u Beogradu?

„Jako mi dobro ide. Ovo je moja treća sezona u Beogradu i trenutno smo prvi u šampionatu. Ide nam dobro i u Ligi Evrope, kapiten sam kluba i ne mogu da se žalim“, kaže Donald za Ajaksov sajt.

Nije se tu zaustavio...

„Beograd je veoma lep grad. Za decu je mnogo zabavan i pruža mnogo raznih mogućnosti. Imam dve ćerke, jedna ima tri, a druga jednu godinu. Njihovo rođenje je najlepša stvar koja mi se dogodila, imam dve princeze“.

Pričao je holandskom velikanu i druženju sa Zvezdinim herojem Markom Pantelićem.

„Nekoliko puta sam se video i s Markom Pantelićem. Malo smo pili, malo smo pričali. Uvek pomenemo Ajaks kada pričamo. On je veliki džentlmen, gospodin. Fanatični navijači ga obožavaju. U Beogradu je tako - jednom heroj, uvek heroj. To je definitivno slučaj s njim“.

Donald se zatim vratio na svoje fudbalske početke i vreme kada je sanjao dres Ajaksa.

„Oduvek sam želeo da igram fudbal u ovom klubu. Kada sam imao devet godina uspeo sam da dođem na dan talentovane dece. Uvek se osvrćem na najuspešniji period u klubu. Malo je klubova u Holandiji koji mogu da se porede sa Ajaksom“.

Tvrdi Zvezdin kapiten da Ajaks ima posebno mesto u njegovom srcu.

„Ajaks je Ajaks i ja sam Ajaksov igrač, to se nikad neće promeniti. Pamtim kada sam odigrao prvi meč, postigao prvi gol, potpisao prvi ugovor... Doživeo sam toliko lepih i nezaboravnih stvari. Ali, ipak je najlepša od svih debi protiv Verdera 14. februara 2007. godine“.

Ali, doživeo je i ono najgore - tešku povredu koja mu je umalo ugrozila karijeru.

„Pokidao sam prednje ukrštene ligamente protiv Intera na turniru u Amsterdamu. Ajaks je čak napravio dokumentarac o tome, sa idejom da igrači uče iz mog iskustva. Dobili su odličnu sliku izgleda duge i mukotrpne rehabilitacije. Ljudi su mogli da vide kako sam ja sve to preživeo“, kaže Donald i nastavlja:

„Bio je to mnogo težak period za mene. Sedeo sam u teretani svakog dana i radio na tome da oporavim nogu. Ali, loše misli te ne puštaju da kreneš dalje. A ja sam želeo da napravim nešto pozitivno. To je deo mog karaktera. Jedan trening manje - jedan dan duže se oporavljam. Psihički sam izašao jači iz svega toga. Godinu dana kasnije postigao sam lep gol protiv Benfike na istom turniru“.

Ipak, Donald nije uspeo u prvom timu Ajaksa.

„Razlog tome leži u nekoliko faktora. Pokazao sam da mogu da igram na visokom nivou, Ali, mladim igračima je potrebna i sreća, a na kraju sve se svodi na tebe i tvoju posvećenost. Osećao sam se poraženo na početku. Navikao sam bio na klub i bilo je tako normalno voziti se svakodnevno na Amsterdam Arenu. Sada mi više ne nedostaje. Na kraju veliko je zadovoljstvo što sam igrao za Ajaks toliko dugo. Naravno, želeo sam da se sve završi drugačije, želeo sam da budem bitniji za klub i osvoji title sa najlepšim klubom u Holandiji“, iskren je Donald.

(FOTO: MN Press, Action Images)