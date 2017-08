Donald: Želim da ostanem

"Imam ugovor do kraja godine, videćemo", podsetio je holandski vezista

Holanđanin Mičel Donald je i u revanšu protiv Krasnodara bio čovek koji je držao Zvezdinu sredinu terena i na kraju je beogradski tim došao do trijumfa i prvog plasmana u Ligu Evrope posle 10 godina. Nije Donald krio emocije posle pobede, a ono što je najvažnije za navijače crveno-belih, najavio je ostanak u klubu.

"Neverovatan osećaj. Odigrali smo fantastičan meč protiv odličnog protivnika. Dali smo dva sjajna gola. Nisam siguram da li je bio penal", rekao je holandski vezista novinarima posle meča na stadionu Rajko Mitić.

Da li ostaje u Zvezdi?

"Da, ako me pitate da li želim da ostanem. Naravno, svakako da bih želeo da zaigram u nekoj boljoj ligi, proceniću svaku eventualnu ponudu, ali ako me pitate da li zelim da ostanem odgovor je - da. Imam ugovor do kraja godine, videćemo".

Pohvalio je Holanđanin na kraju celokupan rad ekipe u letnjem periodu.

"Bilo je izuzetno emotivno. Napravili smo fenomenalne stvari za kratko vreme", zaključio je Donald.

(FOTO: Starsport)