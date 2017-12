Donaruma iznenađen: Nisam ovo očekivao od navijača... Rajola označio glavnog krivca

Mladi golman se pravda, menadžer tvrdi da ga koriste kao oružje u ličnom ratu

Saga oko Đanluiđija Donarume i dalje je tema broj jedan fudbalskoj Italiji. Nakon što je tvrda struja navijača poručila mladom golmanu da su izgubili srpljenje i poručili mu da ode, sada su se oglasili Donaruma i njegov menadžer Mino Rajola.

Milanov golman je to učinio putem društvene mreže Instagram, dok je Rajola pričao za Gazetu delo Sport. Donaruma je poručio da je iznenađen porukom navijača...

„Bilo je to ružno veče kakvo nism očekivao. Nikada nisam rekao, niti napisao bilo kakvo pismo sa tvrdnjama da sam bio žrtva psihičkog nasilja i pritisaka u klubu. Uprkos svemu, gledam unapred i fokusiran sam na sledeću utakmicu... Forca Milan!“, napisao je Donaruma i tako spustio loptu.

Menadžer Mino Rajola za koga se spekuliše da je sve oko zakuvao i da radi mimo volje Doanrumine porodice, celu priču svodi na prepirku sa Milanovim sportskim direktorom Masimom Mirabelije.

„Pratim sve šta Mirabeli priča o meni i protiv mene. Na kraju, ovo je demokratska zemlja gde svako ima slobodu govora. Mirabeli ima lični problem sa mnom i koristi Điđa Donarumu kao oružje da me napadne. Ali ja ne želim da ulazim u medijski cirkus i, pre svega, ne želim da ovo puca po Điđovim leđima. Odgovoriću Milanu na adekvatnom mestu u adekvatno vreme. Điđo nije uradio ništa loše i nemaju pravo da ga koriste u ratu protiv mene“, rekao je Rajola za Gazetu.

Jedan od Donaruminih uslova prošlog leta za produžetak saradnje je bio da Milan dovode i njegovog brata Antonija kao trećeg golmana za platu od 1.000.000 evra po szeoni.

„Očigledno je da Milanov problem nisu ni Điđo, ni njegov brat Antonio. Nikada nismo pritiskali Milan da dovede Antonija, to je bio lično Mirabelijev izbor. Makar bi sada mogao da ustane i javno odbrani taj izbor. Podsetiću da je Điđo prošlog leta imao bogati i sjajne ponude koje nijedan igrač ne bi odbio. Ali on i njegova porodica su odabrali srcem i ja poštujem taj izbor“.

Rajol ne želi da otkrije kakve planove ima za Donarumu...

„Moj jedini interes danas je da Điđo bude spokojan i miran jer jedino tako može da pruži ono najbolje. A to bi isto trebalo da bude i prioritet Milanovog direktora. Danas Mirabeliju više odgovara da se priča o ovim kontroverzama nego o njegovom projektu u Milanu koji je problematičan. Ja nemam ništa protiv Milana. Zaista. I želim mu sve najbolje. Podsetiću vas da imam četvoricu klijenata u prvom timu i normalno je mi odgovara da oni prave dobre rezultate i uspehe. I ne samo to, jer mislim da je za italijanski fudbal važno da se Milan vrati u vrh italijanskog i evropskog fudbala. Sada se vratio Gatuzo. On je osoba prema kojoj gajim mnogo simpatija i zaista mu želim sve najbolje“.

Da nije sve propalo i da je moguće pomirenje, govore sledeće reči...

„Prethodnih dana sam čitao toliko lažnih i apsurdnih stvari, da ne želim ni da ih komentarišem. Uspostavio sam korektan i profesionalan odnos sa Milanovim generalnim direktorom Markom Fasoneom. Nedavno smo se sastali i ako bude nekih problema oko Donarume ili nekog drugog mog klijenta, pričaću samo sa Fasoneom“, rekao je Rajola.

(FOTO: Action images)