Emotivni slom, Donaruma plače u svlačionici (VIDEO)

Zvžiduci, uvrede, transparenti... Đanluiđi Donaruma je na San Siru dočekan kao neprijatelj.

Navijači Milana sa južne tribine su izgubili strpljenje i poručili Donarumi da napusti klub jer im je dosta njegovih ucena. Sve što se letos dešavalo oko Donaruminog ugovora i što se sada dešava posle najave Mina Rajole da će tražiti raskid ugovora je isprovociralo navijače da nesuđenog idola tretiraju kao izdajnika.

Puklo je skroz - navijači Milana teraju Donarumu iz kluba!

Da nije baš sve onako kako se predtsavlja medijima, govore i slike iz Milanove svlačionice. Posle dočeka na zagrevanju kada je bio meta prozivki i zvižduka, Donaruma se vratio u svlačionicu i zaplakao. Kapiten Bonući mu je prvi prišao da ga uteši...

Footage of Bonucci with Donnarumma inside the locker room ahead of #MilanVeronapic.twitter.com/BVWFzccdCW