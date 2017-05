Dortmund dobio finale za LŠ! Šest ekipa drhti za opstanak u poslednja dva kola... (VIDEO)

Hofenhajm će, po svoj prilici, ipak morati u kvalifikacije za Ligu šampiona...

Veličina slova A A A

Finale za treće mesto u Bundesligi i Ligu šampiona, kako smo nazavali današnji okršaj Dortmunda i Hofenhajma, pripao je Tuhelovoj četi - 2:1! Posle mnogo muka, gola iz ofsajda, pa promašenog penala, Milioneri su slavili protiv jednog od najprijatnih iznenađenja ove sezone u evropskom fudbalu i dva kola pre kraja imaju dva boda više u odnosu na četvrtoplasirani Hof.

Kako Borusija do kraja nema mnogo težak raspored - gostovanje u Augzburgu i Verder kod kuće - realno je očekivati da odbrani postojeći prednost i tako obezbedi direktan plasman u grupnu fazu elitnog takmičenja. Teoretski, Dortmundu su dovoljna i četiri boda, jer za pet ima bolju gol razliku od Hofenhajma, tako da bi Nagelsmanov tim u tom slučaju morao ne samo da dobije ta dva ista rivala, već da bar jednog od njih ozbiljno deklasira, što nije realno očekivati...

Borusija je idealno otvorila utakmicu pošto je povela već u 5. minutu pogotkom kapitena Marka Rojsa na asistenciju Kastra. Usporeni snimak pokazao je da se radi o čistom ofsajdu...





Samo desetak minuta kasnije nova greška arbitara na štetu gostiju. Rojs je primio jednu loptu više rukom nego ramenom, sudija ostao nem, a kada je centrirao pogodio je u ruku jednog defanzivca Hofa i to je penal. Pravda je, srećom, zadovoljena, pošto je Pjer Emerik Obamejan sa bele tačke tukao pored gola.

Hofenhajm je mnogo ozbiljniji bio u nastavku, više je pretio i pokušavao sa distance, ali Dortmund je umeo da iskoristi višak prostora u defanzivi Nagelsmanovog tima. Obamejan se iskupio u 82. minutu - 2:0 posle odbijene lopte od stative.

Gol Kramarića iz penala pet minuta pre kraja slaba je uteha za goste...

Bajern koji je prošle nedelje proslavio titulu igrao je potpuno opušteno protiv novog drugoligaša Darmštata. Karlo Ančeloti nije previše kombinovao - igrali Levandovski, Miler, Riberi, Alaba, Boateng - no Bavarci nisu bili golgeterski raspoloženi. A očekivalo se da tim odigra za Levu i tako mu pomogne u trci za Zlatnu kopačku sa Leom Mesijem. Ništa međutim od toga. Bajern je težio šarenolikosti - recimo, svaki od deset igrača u prvom poluvremenu uputio je bar po jedan udarac ka golu Ljiljana - uz to ubacio je u neku eventualno treću brzinu i tako rutinski "dovezao" do nove trojke. Doduše, u 86. minutu Darmštat je imao kolosalnu šansu da sa penala dođe do boda, međutim, Hamit Altintop nije realizovao najstrožu kaznu.

Gol odluke u Minhenu postigao je Huan Bernat i to posle jako lepe solo akcije...





Borba za opstanak ono je što je najzanimljivije u Bundesligi uz bitku za treće mesto, a na tom planu davljenicu su danas zabeležili dobre rezultate. Ili bolje reći odlične, pošto niko od najugroženijih nije izgubio. Volfzburg je upisao tri boda na vrućem gostovanju u Frankfurtu - 2:0, Augzburg su sekunde delile od trijumfa u Menhengladbahu, a Ingolštat i Leverkuzen su odigrali 1:1.

Posle takvih rezultata jasno je da će se u poslednjih 180 minuta za opstanak boriti šest ekipa - Leverkuzen, Augzburg, Volfzburg, Hamburger, Ingolštat i Majnc.

BUNDESLIGA - 32. KOLO

Petak:

Keln - Verder 4:3 (3:2)

/Modest 13, 47, Bitenkur 29, Coler 44 - Bartels 35, Gebre Selasije 40, Gnabri 62/

Subota:

Bajern - Darmštat 1:0 (1:0)

/Bernat 18/

Dortmund - Hofenhajm 2:1 (1:0)

/Rojs 5, Obamejan 82 - Kramarić 86pen/

Menhengladbah - Augzburg 1:1 (0:0)

/Han 90+4 - Finbogason 57/

Ingolštat - Leverkuzen 1:1 (0:0)

/Kitel 73 - Haverc 78/

Ajntraht - Volfzburg 0:2 (0:0)

/Didavi 48, Gomez 63/

18.30: Herta - RB Lajpcig

Nedelja:

15.30: HSV - Majnc

17.30: Frajburg - Šalke

TABELA: