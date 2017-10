Došao sam u Fenerbahče da budem Marko Gudurić

"Bogdan je ovde uradio fantastične stvari. Video sam na Evrobasketu koliko ga turski narod voli. Ali, ovde sam da budem ja"

Čim se pomenula mogućnost da Marko Gudurić iz Crvene zvezde ode u turski Fenerbahče, počela su predviđanja da je on naslednik Bogdana Bogdanovića.

Naravno, to svakako može da bude slučaj, ali je teško očekivati od Marka da to učini u prvoj sezoni, a o tome su govorili svi koji imaju košarku u malom prstu.

U razgovoru za Eurohups Gudurić je govorio o Željku Obradoviću, Bogdanu Bogdanoviću, ali i samom dolasku u Fener.

"Kada sam čuo za ponudu Fenerbahčea bila je to laka odluka za mene. Svako zna šta Fenerbahče znači u Evropi. Naravno, jedan od glavnih razloga što sam došao ovde je Željko Obradović. Ovde sam nedelju dana, svi pokušavaju da mi pomognu i ide dobro za sada. Radimo kao tim i to je najvažnija stvar. Željko je najbolji trener u Evropi, jedan od najboljih na svetu. To je velika čast za mene što ću raditi sa njim i radujem se tome".

MOZZART KVOTE

(2,55) Unikaha (14,5) Fenerbahče (1,60)

Kroz Fener je prošlo mnogo srpskih igrača. Da li si razgovarao sa nekima od njih?

"Razgovarao sam sa Bogdanom dosta, sa Kalinićem u reprezentaciji. Bogdan mi je sve rekao što treba da znam. Mislim da će sve biti kako treba".

Malo i o pomenutim poređenjima sa Bogdanovićem.

"Bogdan je ovde uradio fantastične stvari. Video sam na Evrobasketu koliko ga turski narod voli. Ali ovde sam kao Marko Gudurić, probaću da uradim sve što je u mojoj moći na svakoj utakmici, na svakom treningu. Trudiću se da budem ja".

Guduriću će mnogo pomoći srebro sa Evropskog prvenstva.

"Bilo je to sjajno iskustvo, posebno jer sam bio najmlađi u ekipi. To je veliki rezultat za moju zemlju. Sjajno iskustvo za mene da radim tokom leta sa takvim igračima u selektorom", rekao je Gudurić.

EVROLIGA - 1. KOLO

Četvrtak:

19.00: (1,07) CSKA Moskva (25,00) Olimpija Milano (8,50)

19.00: (2,85) Anadolu Efes (14,5) Real Madrid (1,50)

20.00: (1,85) Bamberg (14,00) Makabi Tel Aviv (2,10)

20.00: (1,45) Olimpijakos (15,00) Baskonija (3,05)

21.00: (2,55) Unikaha (14,5) Fenerbahče (1,60)

Petak:

19.00: (1,45) Žalgiris (15,00) Crvena zvezda (3,05)

19.00: (1,70) Himki (14,5) Valensija (2,30)

21.00: (1,45) Barselona (15,00) Panatinaikos (3,05)

*Kvote su podložne promenama