DOSIJE RADONJIĆ: On je naš pet godina, nema transferisanja dve sezone! Kao da je neko skinuo crnu magiju sa njega

„Kad hoćete da dovedete igrača koji vam treba niste jedini subjekat. Postojala je druga strana, vrlo komplikovana", poručuje Zvezdan Terzić

Bilo je navijača Crvene zvezde koji su bili nezadovoljni načinom transfera Nemanje Radonjića na Marakanu. Crveno-beli su želeli i dobili szpersoničnog krilnog igrača, ali su ustupili 40 posto od narednog transfera..

Kompletnu situaciju objasnio je generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić.

„Kad hoćete da dovedete igrača koji vam treba niste jedini subjekat. Postojala je druga strana, vrlo komplikovana. Mnogo je investirano u njega, postoje investitori, čitav Galamatijas, neko je platio obeštećenje Partizanu kada je odlazio u rumunski klub i Romu. Suština je da 15 posto od 40 procentata ide Romi, a 25 igraču. Procena je bila da na tržištu nema takvog igrača. Sa takvom brzinom i hitrinom“, rekao je Terzić.

Mladi reprezentativac Srbije je već potpisao ugovor sa Zvezdom. Međutim isti važi od 2019. godine.

„Radonjić je doveden na pozajmicu sa zabranom transferisanja u naredne dve godine. Dakle, u naredne dve godine nemamo pravo da ga prodajemo. A uz to Radonjić je potpisao ugovor sa Crvenom zvezdom od 2019. do 2022. godine. Dakle, on mora da ostane u Zvezdi naredne dve godine, i kada to istekne stupa njegov ugovor sa Zvezdom tri godine“.

A onda se osvrnuo na njegov učinak na utakmicama i treninzima..

„On ima moć, igra odlično. Ne mogu da ga prepoznam, nije to onaj isti dečak, već ozbiljan čovek. Trener Milojević je prezadovoljan. Kao da je neko skinuo neku crnu magiju sa njega“, zaključio je Terzić.

(FOTO: Star Sport)