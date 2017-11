Došli su sa koferom nafilovanim sa 75.000 evra! Čelsi je po mene slao šest automobila, kao da je vojna operacija

Nigerijac o periodu kada je imao 17 godina i načinu na koji veliki klubovi vrbuju mlade igrače

Džon Mikel Obi je tokom 2005. i 2006. godine bio meta Mančester Junajteda i Čelsija. Sada je otkrio da je tu bila i Barselona. Progovorio je Nigerijac o tom vremenu i prisetio se kako su se dva engleska velikana utrkivala ko će ga dovesti u svoje redove.

On je potpisao ugovor sa Mančester Junajtedom, ali je Čelsi uspeo da ga ukrade. I nije birao sredstva da to učini.

Mikel, koji danas ima 30 godina i nastupa za Tjenđin Tedu se prisetio svih tih načina na koji je "vrbovan".

Pre svega, o tajnom sastanku koji je organizovan sa Žozeom Murinjom.

"Roman Abramovič je organizovao šest automobila kako bi me odveo tamo. Bilo je to poput vojne operacije. Krenuo sam u jednom vozilu, posle su vozači pričali međusobno i odjednom su me poslali napolje i prebacili u drugi automobil. Kada sam stigao Žoze mi je rekao da me želi i da će mi dati šansu da igram", rekao je Mikel.

U međuvremenu je bilo još pokušaja da se Mikel dovede. Nije želeo da kaže koji menadžer je u pitanju i o kom se klubu radi, ali je Nigerijac istakao da je imao situaciju u kojoj mu je nuđen keš u torbi.

"Doneli su torbu nafilovanu s 75.000 evra kako bih potpisao za njih. I obećali mi da ću zaraditi još mnogo više. Posavetovao sam se sa ljudima od poverenja i odbio tu ponudu", rekao je Mikel.

On je prvo završio u Mančesteru, da bi ubrzo kasnije prešao u Čelsi gde je igrao od 2006. do 2017. godine.

(FOTO: Action images)