Došli za 80.000.000 funti, odlaze bez penija obeštećenja

Arsen Venger potvrdio da Sančez i Ozil ostaju u Arsenalu do kraja sezone

Niti im je dao veću platu, niti im je dozvolio da napuste klub. Isteraće Arsen Venger svoje, pa će Aleksis Sančez i Mesut Ozil ostati u Arsenalu sve do isteka ugovora.

Iako je bilo nagoveštaja da bi u zimskom prelaznom roku mogli da napuste Emirate, to se neće desiti.

„Odbacujem svaku mogućnost njihovog odlaska. Dok su u Arsenalu radiće ono što je najbolje za ekipu i za klub. U mojoj glavi sigurno ostaju nama do kraja sezone. To je odlučeno još na početku sezone. Osim ukoliko se nešto čudesno ne desi. A ne verujem da će se desiti“, prilično uverljivo je delovao Venger u obraćanju medijima pred meč sa Hadersfildom.

To praktično znači da će čileanski krilni napadač i nemački centralni vezni biti na raspolaganju Arsenalu do kraja sezone, ali i da Tobdžije na njima ništa neće zaraditi, jer obojici u junu ističu ugovori i bez obeštećenja će potpisati za druge klubove. Sančeza je jurio Pari Sen Žermen, ali pošto je doveo Nejmara sad ostaje Mančester Siti kao prva opcija, dok se Ozil pominje kao pojačanje Barselone u slučaju da propadne novi atak Katalonaca na upravu Filipea Kutinja iz Liverpula.

„Stalno mi postavljate pitanja o njihovom statusu, spekulacijama vezanim za transfer, ali ja vam kažem da ostaju do kraja sezone“, dodao je Venger.

Kao igrači kojima na leto ističe saradnja, Ozil i Sančez će biti u prilici da nove angažmane utanače već tokom januara.

„Da li će i posle toga leta biti u Arsenalu? Nemoguće je dati precizan odgovor na to pitanje u ovom trenutku“, vrti glavom Arsen Venger, koji je zbirno platio dvojicu ofanzivaca 80.000.000 funti, a ostaće bez penija kad budu odlazili.

(FOTO: Action images)