Doza vitamina doktora Feldina, Zvezda eksplodirala!

Crvena zvezda je ponovo ona stara, Crvena zvezda je ponovo moćna! U velikom derbiju Jadranske lige protiv Cedevite blistala je šampionskim sjajem. Zato je pogled ka semaforu posle završnog zvuka sirene dao jasnu sliku i rezultat 82:66 (26:13, 28:16, 18:11, 10:26) za oduševljenje preko 6.000 ljudi, svesnih značaja trenutka i da je crveno-belima bio potreban jak vetar u leđa u ovoj hladnoj januarskoj noći!

Nema dileme - Džejms Feldin je mnogo nedostajao Crvenoj zvezdi protiv Budućnost i Efesa i možda je baš on bio tas na vagi koji je nedostajao da pohodi na Podgoricu i Istanbul budu trijumfalni. Zato se svojski potrudio da ispravi nepravdu i krcatim tribinama priredi šou za pamćenje zajedno sa celim timom. Koliko je navijačima bilo zabavno možda najbolje govori konačni rezultat, a koliko je Feldinu bila potrebna jedna dobra utakmica da skine „lošu mantru“ i probije barijeru pokazao je u gotovo savršenom prvom delu utakmice - 20 poena, 6/7 za tri poena! Na kraju je imao 27 poena, za drugu najefikasniju rolu u ABA ligi ove sezone.

Bila je prava doza „vitamina“ doktora Feldina potrebna Crvenoj zvezdi da večeras eksplodira i pokaže koliko je zaista moćna, a momku iz Dominikanske Republike da nakon 3/11 u Podgorici i 3/12 u Istanbulu ubrizga novu injekciju samopouzdanja i značajno popravi utisak.

Od Cedevite na kraju nisu ostali ni dugmići. Bukvalno. Crvena zvezda je bila napadačka lokomotiva vođena mašinovođom Feldinom, spremna da hrvatskom šampionu pomrsi račune i stavi tačku na seriju od sedam pobeda u Jadranskoj ligi. To je i učinila - sa stilom.

Začuđujuće deluje, ali Crvena zvezda je Cedevitu slomila već u prvoj četvrtini, a onda u još dva velika udara u drugom i trećem kvartalu posramio hrvatskog šampiona i bacio ga na kolena...

Jeste Džejms Feldin uradio baš ono što se tražilo kako bi konačni rezultat bio ovakav, ali sve je počelo od dobre saradnje Tejlora Ročestija i Matijasa Lesora. Francuski centar konačno je odigrao jednu mirnu, stabilnu, dominantnu rolu, pa je već u prvoj deonici ozbiljno namučio svoje čuvare, pre svega Andriju Stipanovića i do prvog malog odmora skupio devet poena, sedam uhvaćenih i dve ukradene lopte. Upravo su on i Ročesti podigli tribine na nogama sredinom četvrtine, kada je iskusni plejmejker pogodio trojku iz Lesorovog bloka, a onda u sledećoj odbrani ukrao loptu Roku Leniju Ukiću, prosledio je Lesoru, a on uradio ono što najbolje zna - poleteo do nebeskih visina i rasturio obruč.

Ali, Dušan Alimpijević je želeo još. Čekao je strpljivo pravi trenutak da na teren pošalje Feldina i Pera Antića, a upravo su oni dodatno prodrmali rivala. Prvi sa dve vezane trojke, pa je rezultat vrlo brzo iznosio 19:5, a drugi odličnim defanzivnim rešenjima i prepoznatljivom ulogom komandanta reketa i svih dešavanja na terenu. Tako su Feldin i Lesor tanjili mrežicu, Ročesti je pakovao asistencije, a Lazić, Dangubić i Antić su odradili svoj deo posla.

Videlo se koliko je Antiću bilo krivo što nije mogao da pomogne timu u Istanbulu, zato je bio spreman za dodatne napore protiv glavnog protivnika za drugo mesto, ali i jednog od takmaca za sam vrh tabele. Zbog svega što je uradio, kako je šmekerski prodavao fore Damiru Markoti i Andriji Stipanoviću, ali i odradio nekoliko dobrih napada, dobio je gromoglasne aplauze prepunih tribina, odakle se orilo njegovo ime, na čemu je on bio beskrajno zahvalan.

Baš kao i sredinom prve, Zvezda je u razmaku od dva minuta, sredinom druge četvrtine razbila Cedevitu novim snažnim udarom i serijom 12:0 odredila dalji tok utakmice. Interesantno, niz je išao ovako - Feldin je pogodio trojku, pa je Bjelica imao situaciju „2+1“,pa je Feldin opet ubacio sa distance, da bi zatim Ročesti u Bjeličinom stilu na tada velikih 45:24.

Tu se Zvezda nije zaustavila. Do poluvremena rezultat je iznosio gotovo nestvarnih 54:29, što je samo bio dokaz Zvezdine napadačke moći, da bi u punom zanosu želje i inata Feldin, Bjelica i Ročesti uništili protivnika za maksimalnih 72:39, samo 15 sekundi pred poslednji odlazak na mali odmor.

Ne treba preterivati, ali jasno je da će iz cele utakmice Crvena zvezda morati što pre da zaboravi poslednju četvrtinu u kojoj je prosto - nestala. Biće Dušan Alimpijević sigurno nezadovoljan činjenicom da su njegovi puleni dozvolili protivniku seriju 20:2 za nešto više od pet minuta i da se razlika drastično umanji, odnosno da praktično dođe do toga da bi jedna trojka Cedevite unela nemir i tenziju u završnicu utakmice. Srećom po crveno-bele, hrvatski šampion nije imao dovoljno snage, ali ni igračkog kapaciteta da tako nešto uradi. Zvezda je, inače, u poslednjoj deonici ubacila samo deset poena.

Falili su Juriju Zdovcu Ivan Ramljak i Filip Krušlin da svojom energijom u odbrani obuzdaju protivnika, ali to sad nije ni važno. Crvena zvezda je eksplodirala, pobedila i učinila da se porazi od Budućnosti i Efesa zaborave.

Pored Feldina odličan je bio Ročesti sa 15 poena i devet asistencija, Lesor je skupio 15 poena i osam skokova (četiri ofanzivna), dok je Bjelica ubacio 11 poena. Kod gostiju Demetris Nikols je ubacio 13, a Vil Čeri 12 poena.

CRVENA ZVEZDA - CEDEVITA 82:66

Dvorana: Aleksandar Nikolić

Gledalaca:6345

Sudije: Jovčić, Hordov i Koljenšić

CRVENA ZVEZDA: Radičević, Dangubić 2, Davidovac 4, Lazić 2, Antić 1, Feldin 27, Janković 4, Ročesti 15, Lesor 11, Enis 5, Jovanović, Bjelica 11.

CEDEVITA: Ukić 5, Perković, Džonson, Katić 2, Nikols 13, Slavica 4, Žganec 11, Musa 8, Šeri 12, Markota 3, Stipanović 8, Marfi.

