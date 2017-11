Draksler i Bajern - NE!

Nije zainteresovan da zameni Riberija...

Dolaci Nejmara i Mbapae prošlog leta u Pari Sen Žermen su izazvali zemljotres u evropskom fudbalu, a samim tim i u svlačionici francuskog kluba. Odmah se postavilo pitanje ko će iz napada Svetaca postati višak posle dolaska dvojice najskupljih u istoriji fudbala...

Najčešće se baratalo imenom Julijana Drakslera koji je samo šest meseci ranije došao za 40.000.000 evra iz Volfzburga, ali je Nemac ipak uspeo da preživi leto na Parku prinčeva. Spekulisalo se tada da bi mogao da pređe u Bajern, Mančester Junajed, Arsenal, Juventus... Međutim, ostao je i čak se izborio za mesto u timu. U poslednje vreme je standardan u timu, s tim što ima nešto povučeniju ulogu u veznom redu sa trojicom gde dejstvuje po levoj strani. Ipak, u Nemačkoj je bilo mnogo priče da je Draksler već postigao dgovor sa Bajernom da se narednog leta preseli u Minhen.

On je to danas demantovao.

„Ne razmišljam o odlasku iz Pari Sen Žermena, ni na zimu, ni na leto. Trenutno sam usred sezone u Pari Sen Žermenu i samo sam koncentrisan na to. Nije momenat da razmišljam o budućnosti. Naravno, Bundesliga je uvek interesantna opcija“, rekao je Draksler.

Bajernov predsednik Uli Henes je letos rekao da bi rado doveo igrača poput Drakslera ukoliko se ukaže mogućnost.

Igrač za sada ne želi da napusti Park prinčeva, ali je na leto sve moguće. PSŽ traži nekog igrača za levu stranu veznog reda koji ima malo defanzivnije karakteristike, a često se u poslednje vreme pominjalo ime Sergeja Milinkovića Savića.

