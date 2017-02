...Pionir gori, ali Lamonika će pogledati usporeni snimak...

Veličina slova A A A

Beograd, barem onaj crno-beli deo, danima je treperio u iščekivanju utakmice sa Barselonom. Drugo kolo TOP 16 faze... Očekivano, tražila se karta više za ovaj duel odigran na današnji dan pre sedam godina i na kraju je hala Pionir još jednom bila krcata. Mirisalo je da Partizan može te sezone do velikog rezultata u Evroligi, a to se na kraju i desilo, jer su crno-beli kasnije izborili plasman na fajnal for u Parizu. A duel sa Barselonom bio je prava uvertira onoga što će da dođe.

Barselona je u Beograd došla kao jedina neporažena ekipa u Evroligi, predvođena velemajstorom Huanom Karlosom Navarom i slovenačkim tandemom Jaka Lakovič - Erazem Lorbek koji su igrali sezonu života.

Partizan je odlično otvorio utakmicu. Blaugrana se u nastavku vratila i preokrenula, ali su Jan Veseli i Lorens Roberts, kao i Aleksandar Rašić, ostavili Beograđane u životu i izborili produžetak. A tamo je postignuto ukupno samo 11 poena. Kada je bilo gusto ruka nije zadrhtala Rašiću sa linije penala na 21 sekundu pre kraja, a potom je odbrana crno-belih odradila svoje. Pit Majkl je promašio šut za pobedu, da bi Roberts skinuo loptu sa obruča zbog čega su sudije odlučile da pregledaju usporeni snimak. I to je bilo verovatno najdužih nekoliko minuta za sve navijače Partizana. Ipak, promene odluke nije bilo i slavlje je moglo da počne.

"Veoma sam srećan zbog pobede jer je Partizan prvi tim koji je ove sezone naneo poraz Barseloni u Evroligi. Bili smo dobri u prvom poluvremenu, igrali sa mnogo discipline. U delu drugog poluvremena na momente smo prestali da igramo, nismo reagovali na pravi način, a nismo to kompenzovali ni u odbrani. Barselona je sjajan tim, najbolji u Evropi, ali naša pobeda je čista kao suza", rekao je trener Partizana Duško Vujošević posle utakmice.

PARTIZAN - BARSELONA 67:66

(23:12, 12:12, 8:23, 18:14, 6:5)

Hala: Pionir.

Gledalaca: 7.000.

Sudije: Luiđi Lamonika, Jakub Zamojski i Sergej Mihajlov.

Partizan: Roberts 12 (11sk), Sinovec, Mekejleb 4, Kecman 5, Strahinja Milošević 2, Rašić 11 (6as), Mitrović 2, Božić 10, Veseli 13 (15sk), Đekić, Vraneš 5 (7sk), Stevan Milošević 2.

Barselona: Bazile 7, Trijas, Rubio 8, Lakovič 14, Navaro 7, Vaskez 2, Sada, Lorbek 10, Majkl 8, Grimau.