Dražen ili Bodiroga? Dončić me podseća na Bodirogu! Ljulj je veliki, kao i Teodosić, Spanulis...

Pablo Laso dao intervju za grčke medije u kom je govorio o najvećem talentu evropske košarke, ali i o neverovatnom Serhiju

Luka Dončić ove sezone napravio je pravi bum, Real Madrid pokušava da ga zadrži na sve načine, predviđa mu se već sada velika NBA karijera i mesto prvog pika na draftu 2018. godine, a zato i ne čudi što je trener Real Madrida dobio pitanje vezano za Luku.

Jedno se odnosilo na to da li ga više podseća na Dražena Petrovića ili Dejana Bodirogu?

"Za mene, on je više kao Dejan Bodiroga. Luka igra na više pozicija na terenu. Na kecu, dvojci ili trojci. A sa građom koju ima može čak i na četvorci da se bori. Odlično razume igru. Može da postiže koševe, da kreira, da skače, pravi dosta dobrih stvari na parketu. Kaoš to je to radio Bodiroga. Dražen je više bio skorer, jedan od najboljih ikada. Luka takođe može da poentira na različite načine, ali i da radi različite stvari da pomogne timu", rekao je Laso i dodao da ne deli igrače na mlade i stare, nego na dobre i loše.

Kaže, odmah je prepoznao o kakvom se igraču radi.

"Od prvog momenta kada sam ga video, kada je došao u Madrid pre pet godina, bilo mi je jasno da je on nešto posebno. Bio je jako mali, ali smo videlio talenat. Da može da igra na visokom nivou. Veoma smo srećni što možemo da mu pomognemo da sazri kao igrač, ali i kao čovek".

Pored Dončiča, Laso se dotakao i Serhija Ljulja koji zaista igra na neverovatnom nivou i pogađa koševe koje malo ko može u poslednjim sekundama.

"On je sjajan košarkaš. Kao i obično, velik igrači daju velike koševe. Možemo da govorimo o Milošu Teodosiću, Vasilisu Spanulisu, Nandu De Kolou, koji su na istom tom nivou. Serhio pokazuje iz godine u godinu da može da napreduje sve više. Tim mu apsolutno veruje kada je na parketu. Ima veliko sampouzdanje. On je igrač koji se ne krije u odlučujućim momentima. Uvek je spreman da napravi dobru odluku kada se lomi", rekao je Laso.

(FOTO: MN Press)