Druga utakmica je uvek opasna, ali Zvezda želi 2:0!

Vremena za detaljnu analizu prve utakmice nije bilo, večeras ponovo na megdan izlaze srpski i hrvatski šampion

Prva utakmica u finalnoj seriji ABA lige između Crvene zvezde i Cedevite pokazala je da zagrepčani imaju čime da se suprotstave aktuelnom prvaku Jadrana, ali isto tako i da će se za šampionski prsten i plasman u Evroligu pre svega pitati ekipa Dejana Radonjića.

Crvena zvezda je povela sa 1:0 i ima odličnu priliku da sa dve pobede ode u Zagreb, ali su u taboru srpskog šampiona svesni da bi večerašnji meč (18.30, TV Arenasport 1) mogao da bude izuzetno problematičan.

"Počeli smo seriju dobro, nismo otvorili utakmicu kako je trebalo, ali je to bilo i očekivano. Oni su imali mnogo više dana za pripremu i odmor - to se videlo na počeku utakmice. Malo nervoza, malo i umor, posle svih ovih utakmica. Sredinom druge četvrtine smo uspeli da se vratimo, da napravimo neku razliku. Iako je na poluvremenu bilo pola koša razlike, već se videlo smo imali utakmicu pod kontrolom i da će to u nastavku biti dobro. Čestitam saigračima, ali tek je 1:0 i ima još da se igra", rekao je Marko Simonović.

Razlika između dva meča je manja od 24 časa, ali to je ritam u kojem su se crveno-beli vrlo dobro snalazili u ovoj sezoni.

"Naporno je, ali možda mi imamo malu prednost upravo zbog toga. Videćemo, sigurno će se i oni spremiti. Ta druga utakmica u seriji je uvek opasna, tu se traži i pravi brejk, ali mi ćemo se pripremiti koliko možemo, da se oporavimo, odigramo od početka dobro i probamo da dobijemo".

Koliko je bilo teško bilo šta promeniti za tako kratko vreme?

"Ne može tu mnogo da se menja, nema vremena, ali neke taktičke finese, dobar dan nekog igrača... I naravno odbrana - odbrana osvaja titulu, po mom mišljenju".

To znači da nije bilo vremena ni za adekvatan san.

"Mi ne spavamo već mesecima, a-ha-ha. Nema spavanja, najiskrenije, to je oko tri-četiri tek..."

Ekipa Dejana Radonjića će učiniti sve da izbegne još jedno loše otvaranje utakmice, koje joj zadaje ozbiljne muke u poslednje vreme.

"Umor, oni su imali više vremena da se pripreme. Malo nervoza, što je i očekivano, jer je bila prva utakmica pred domaćim navijačima. Tako smo mislim i prošle godine u polufinalu počeli protiv njih i kažem - to je potpuno očekivano. Rekli smo, OK, ako rezultat bude išao u njihovu korist, ostajemo, znamo šta hoćemo i to smo i uradili".

Navijači Crvene zvezde su položili ispit u prvoj utakmici, a očekuje se da budu na visini zadatka i ove večeri.

"Bili su sjajni, hvala im na podršci. Biće i večeras mislim isto ovako, nadam se. Oni mnogo znače, mi se borimo da damo uvek sve od sebe, to su oni prepoznali i hvala im na podršci", rekao Simonović.

Cedevita ni u drugoj utakmici neće moći da računa na šefa struke Veljka Mršića, pa će ekipu ponovo predvoditi temperamentni Đanmarko Poceko, a ostaje da se vidi da li će na parket eventualno moći Rajan Boutrajt. Sudijsku trojku će ovoga puta predvoditi Slovenac Saša Pukl, a asistiraće mu Crnogorac Miloš Koilješnić i Makedonac Igor Mitrovski.

