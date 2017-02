Drugačiji tokovi istorije: Kako je Sao Paulo ispustio Fenomena zbog tričavih 15.000 dolara? (FOTO)

Jednu stranu fudbalske istorije poznajemo u formi i obliku koji postoji danas, ali kroz decenije iza nas ostalo je mnogo neodgovorenih pitanja - šta bi bilo, kad bi bilo?

Šta da je Zlatan Ibrahimović prihvatio Arsenalovu ponudu za probu kao golobradi klinac? Kakvu bi karijeru imao Zinedin Zidan da je posle Bordoa otišao u Bolton, a ne u Juventus? Gde bi sada bio Robert Levandovski da ga je pre deceniju uzela Crvena zvezda? A madridski dnevnik AS otvorio je Pandorinu kutiju još jednim velikim pitanjem - šta bi se dogodilo s jednim i jedinim Ronaldom, da je ga je Sao Paulo angažovao 1992. godine za tadašnjih 15.000 američkih dolara.

Da li bi svet i tada na poklon dobio jednog od najvećih fudbalskih virtuoza svih vremena? Šta bi se desilo s njegovim kolenima, kakvu bi karijeru imao u odnosu na ono što nam je pružio kroz magične igre u PSV, Barseloni, Interu, Realu, Milanu...

Odgovor na ovo pitanje nikada nećemo dobiti, ali sada bar možemo da pokušamo da shvatimo kako se i danas osećaju nekadašnji funkcioneri brazilskog velikana kada im je kroz prste prošao igrač koji će kasnije postati Fenomen.

São Paulo turned down $15,000 offer to sign Ronaldo in 1992: https://t.co/hAxqAB5i8U pic.twitter.com/6W2eEk3qJs