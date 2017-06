Drugi deo plana „Bekstvo iz Milana“: Điđo želi samo u jedan klub!

PSŽ probao blanko ponudom, ali uzalud...

Ni posle prespavanje noći se ne spušta prašina koja se digla posle odluke Đanluiđija Donarume da odbije novi ugovor u Milanu i da u tandemu sa menadžerom Minom Rajolom zabode nož u leđa klubu u kojem je ponikao i debitovao sa 17 godina.

Dok ga mnogi na Apeninima osuđuju zbog ovakvog postupka, mladi golman sada razmišlja kako da realizuje drugi deo plana „Bekstvo iz Milana“. To znači da posle odbijenog produžetka saradnje, sada mora da natera Milan da ga proda ovog leta. A Rosoneri još nisu načisto šta da rade sa njim. Da li da ga prodaju i uzmu pare ili da ga za primer ostalim kazne selidbom na tribine celu jednu sezonu i onda ostane bez obeštećenja?

Vrlo verovatnija opcija je ovo prvo jer Milan možda može da inkasira i 40.000.000 evra za golmana. To je suma u najboljem slučaju, mada je najverovatnije da će prvo dobiti ponude oko 30.000.000 evra.

Donarumin plan je da pređe u Real koji mu je spremio ugovor od 6.000.000 evra godišnje. Mladi Italijan je fasciniran Real Madridom, veličinom kluba i celim tim mirisom spektakla koji se širi oko Kraljevića. Privlače ga sportski motivi, a ne finansijski. Zbog toga je odbio Pari Sen Žermen koji mu je nudio blanko ponudu da samo upiše cifru. Ali je mladi golman odbio iako bi Rajola trljao ruke jer mnogo voli da posluje sa Al Kelaifijem.

Donaruma želi samo u Real i nigde više! Florentino Perez bi ga rado video u Realu, madridski mediji već najavljuju transfer, a Điđo je danas centralna figura kako italijanskih, tako i na naslovnicama španskih sportskih dnevnika. Marka i As kao udarnu vest najavljuju njegov transfer. Pitanje je samo po kojoj ceni i po kojem modelu.

Tako Marka trvdi da je cena od 30.000.000 ili 40.000.000 evra i dalje bagatela za Donarumu bez obzira što mu ističe ugovor za godinu dana. Real to može bez problema da plati, a verotvatno bi i Milan najradije poslovao sa Realom pošto su dva kluba do sada bili u vrlo korektnim odnosima. Takođe, najmanja je verovatnoća da bi ih Real ucenjivao oko cene. Verovatno bi platio dovoljno... Problem je samo to što je Perez do sada odbijao da posluje sa Rajolom i što bi mladi golman morao da se malo distancira od svog menadžera ako želi beli dres Kraljveskog kluba.

Međutim, ostaje pitanje šta Real da radi odmah sa sa Donarumom. Postoji opcija da ga kupi sada i da ga godinu dana drži na pozajmici negde. Ili da u sklopu transfera ponudi Kejlora Navasa, pa da Donaruma odmah stane na gol Reala.