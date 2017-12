Duda Ivković za Nedeljnik otkrio nepoznato iz Atine: Šta je Purgeri, dođite na piće?

„Niko se nije javio“, prisetio se proslavljeni stručnjak

Proslavljeni košarkaški stručnjak Dušan Duda Ivković govorio je u opširnom intervjuu za Nedeljnik o svoj karijeri. Od prvog treninga do oproštaja u Atini.

Nije pričao samo o statistici i trofejima, već o poznatim i manje poznatim fragmentima iz njegovog života. Posebno poglavlje posvećeno je dešavanjima na Prvenstvu Evrope 1995. godine u Atini.

Tadašnja Jugoslavija je potukla Litvaniju u finalu. Ostalo je poznato. Tačnije, mislite da je poznato. Sjajan doček, silazak Hrvata s postolja i anegdota iz Dudine kuhinje.

„Posle rata u Jugoslaviji ja nisam održavao prevelike kontakte, osim što sam nedavno imao susret s Rađom u Atini i tokom prijema u Kuću slavnih s Kukočem, i zaista kao da se nikada nismo ni odvajali. A to Evropsko prvenstvo 1995. bilo je direktno vezano za političku direktivu“, ispričao je naš proslavljeni trener Dušan Duda Ivković u ispovesti za Nedeljnik, koju možete da čitate u novom broju ovog magazina od 14. decembra.

Potom je ispričao nepoznat detalj o tome kako je Hrvate posle svega zvao na piće.

„Čuli smo u svlačionici Stojka Vrankovića kako kaže: 'Sad je momenat da napustimo postolje.' Bili su u svlačionici pored nas. Ali ne bi to Stojko rekao bez političke direktive. Meni je to bilo smešno. Sama ta Atina 1995. i čuveni balkon, o tome sam mnogo puta govorio, uspostavili smo to u vrlo teškim uslovima. Završava se utakmica, mi smo u hotelu Karavel. Napravljena je tako napeta atmosfera koju je formirao Košarkaški savez Grčke. Dva puta smo ih pobedili. Posle utakmice dolazi mi žena, gotovo prebijena u publici, posle sveg tog proglašenja. Ostanemo mi prisebni i naravno, te noći nema spavanja.“

Lokacija je bio hotel Karavel. Tačnija, šank tog hotela okupirali su košarkaški plemići.

„Ostali smo Kića, Željko, Vesko Barović i još neko društvo, sedimo kod tog šanka u Karavelu, već takoreći sviće. I vidimo hrvatsku ekipu kako gotovo na prstima idu, valjda su imali rani avion. Kažem ja: 'Šta je, bre, purgeri, dođite ovamo na piće, šta se šunjate...' Niko se nije javio“, ispričao je Duda Ivković.

