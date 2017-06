Durant je konačno uzeo prsten: Ugledao sam se na Lebrona

"Jedini je smeo da me pogleda u uči", rekao je popularni Durantula po osvajanju NBA prstena

Kada je Kevin Durant pred početak ove sezone prešao iz Oklahome u Golden Stejt bilo je različitih komentara. Ali, on je znao zbog čega je to uradio. Želeo je da postane šampion, želeo je da se dokopa NBA prstena i da mu to niko više ne osporava.

To se i dogodilo. Posle pobede u petom meču 129:120 nad Klivlendom Voriorsi su se dočepali osvajanja NBA lige.

Durant je imao poruku za majku - "rekao sam ti da ćemo uspeti". Ali je usput poručio i da se ugledao na najvećeg rivala.

"Bio sam toliko nestrpljiv da nisam spavao dva dana pre meča. Želeo sam da ostavim sve što imam na terenu. Sjajno je što smo osvojili titulu kod kuće. Moram da čestitam Klivlendu, držali su nas budnim sve vreme meča. Ugledao sam se na Lebrona od tog finala 2012. godine. Znao sam da će biti velika borba, jedva sam čekao da ga izazovem. Ređao je tripl-dablove, jedini je smeo da me pogleda u uči. Bio je nezaustavljiv. Rekao sam mu da smo sada kvit i da moramo opet ovo da ponovimo", rekao je Durant posle u toku velikog slavlja.

U dresu Klivlenda najbolje igre je svakako pružao upravo Lebron. On je postao prvi igrač u istoriji koji je postizao tripl-dabl u finalnoj seriji.

"Dao sam sve od sebe na parketu u ovih pet utakmica. Tako da lično nemam razloga da mi glava bude pognuta. Nemam razloga da razmišljam o tome šta sam uradio ili šta nisam uradio ili šta sam mogao bolje da uradim. Dao sam sve što sam imao", rekao je Lebron koji je seriju završio sa posekom od 33 poena, 12 skokova i 10 asistencija.

