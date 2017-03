Durent prvi put posle povrede: Bol kakav nisam u životu osetio, šutiram iz stolice

Hoće li se as Golden Stejta oporaviti na vreme?

Prošle sezone je povreda Stefa Karija u doigravanju protiv Hjustona bio detalj zbog kojeg je zanemela košarkaška planeta i NBA liga, a ove sezone je slična situacija zbog Kevina Durenta.

Durent je prošlog leta kao najveća zvezda prelaznog roka u NBA ligi stigao u Golden Stejt kako napravio prevagu u povratku Voriorsa na tron. Odlično se uklopio sa Karijem, Grinom i Tompsonom i odigrao jednu od glavnih uloga u ekipi koja ima najbolji učinak u ligi.

Međutim, protiv Vašingtona se povredio pošto mu je Zaza Pačulja pao na nogu. Prognoze u prvi mah su bili pesimističke i nagađalo se da je Durent završio sezonu, a onda je na pregledima utvrđeno da je reč o istgnuću ligamenata kolena i lakšoj povredi potkolenice.

Za tri nedelje ga čekaju novi pregledi, a u Oklendu se i dalje nadaju da će Durent moći da pomogne saigračima u plej-ofu. Američki as se prvi put oglasio u javnosti posle povrede kolena.

„Osetio sam bol kakav nikad pre nisam doživeo. Usledile su jako teške vesti i 30 minuta mi je kroz glavu prolazilo samo kako me čekaju meseci rehabilitacije. Ali onda je hvala Bogu usledio poziv lekara posle koga smo saznali da ipak nije tako loše kao što smo pomislili u prvi mah. To mi je smirilo glavu“, rekao je Durent u prvom pojavljivanju pred medijima posle povrede kolena.

Iako ligamenti nisu pukli i nije reč o najtežoj povredi, situacija je i dalje teška.

„Znam da je ovo nešto što moram da prebrodim. Znam da ću morati da radim ekstremno naporno kako bih se vratio. dajem sve od sebe da oporavim koleno i vratim se na teren. Dok radim terapije za koleno, vežbam gornji deo tela i dižem tegove. Šutiram na koš iz stolice. To ću raditi i u narednih dana, a šta ću raditiu za dve nedelje, to već ne znam. Telo će mi reći kada sam spreman da igram“.

U Golden Stejtu znaju da je situacija teška, ali se nadaju da će Durant moći da pomogne ekipi u završnici.

„Rekao sam mu da šest nedelje prođe brzo. Ispred njega je dugačka karijera. Naravno da bismo bili sreći ako se vrati u poslednjoj nedelji ligaškog dela, ali ostaje nam samo da gledamo i čekamo“, rekao je trener Stiv Ker.

