Duško Vujošević otvoreno: Jesu to bili časovi ljubavi, ali nisu bili besplatni

Duško Vujošević ponovo je tema. A kad je tako, znate da će biti svakakvih reakcija. Posebno kad je priča u osnovi škakljiva. Mediji su tih dana vrištali: Vujošević tužio Partizan! Navijači Crvene zvezde su se naslađivali patnjom večitog rovala. Navijači crno-belih su plakali za nekim davno prošlim vremenima. Iako je u osnovi stvar vrlo prosta...

"To su gluposti. Vi sada radite ovaj intervju, i kada dođe prvi u mesecu, da li vi tražite platu? Da li radnici iz Goše, kada ne dobiju platu, štrajkuju?", kontrapitanjem odgovara Vujošević u opširnom intervjuu za Nedeljnik u kojem je govorio i o ratu na relaciji Fiba - Evroliga, odnosima sa sadašnjom garniturom u klubu, naravno i o politici, ali ovaj portal već nije mesto za takve priče.

Da se vratimo zato na "sportske" teme...

"Te pare je trebalo da dobijem pre sedam-osam godina, i to u komadu. Mogao sam možda da ih uložim u nešto što bi mi stvaralo stalni izvor prihoda, da ne zavisim samo od košarke. Ja sam zbog teškog materijalnog stanja, očigledno pogrešno, gledao da prvo igrači dobiju svoje. Od 800.000 evra, po onome što su oni izračunali, meni je plaćeno oko 160.000. Napravili su pet godišnjih rata, umanjili za kazne 82.000 i račun za telefon od 12.000 -- dakle, skoro za 100.000. I to je bez ikakvih kamata. Isplatili su tu prvu ratu od 150.000. Druga rata je trebalo da iznosi 50.000, treća 50.000, pa onda 150.000 i 125.000. Pa kako da gledam to? Ja sam to zaradio i na to imam i moralno i materijalno pravo. Pritom, Partizan nije više ono što je bio u moje vreme. Promenili su se ljudi, promenila se politička struktura, promenili su se ciljevi... Mene je stvarno sramota od njihove sramote", kaže Vujošević za Nedeljnik.

A "časovi ljubavi"?

"To jesu bili časovi ljubavi, ali nijednog momenta nije rečeno da su to besplatni časovi", odmah odgovara Vujošević i nastavlja.

"Druga stvar, ja sam jako osuđivao Gagića, na primer, što je napustio klub tokom sezone. Igračima sam govorio: ljudi, trenirajte, naplatićete te pare. Ovde ili na drugom mestu. Naplatićete preko BAT-a, hajde da uradimo ovo i završimo sezonu. Ni u jednom momentu nisam govorio da ugovor ne treba da se poštuje, nego da treba da se ima strpljenja i ne može igrač koji je, na primer, drugi centar, da napusti ekipu. Uz igrarije konkurentskog kluba, naravno. Takođe, nisam smatrao da je to što je Milutinov uradio -- pogotovo što je menadžer rekao da neće koristiti administrativne metode -- nešto što je morao, ali on je odigrao sezonu do kraja. Bilo je i igrača kao što je Vesterman koji je oprostio deo para zbog onih povreda, a oprostio je i Lovernj. Oni su iz Partizana napravili velike pare i velike karijere. Ja sam, da bih ostao u Partizanu, propuštao prilike da napravim velike pare. Iskoristio sam jednog momenta CSKA, isto dosta potrošen i nepripremljen. Jednostavno, tražim novac koji sam zaradio i to posle sedam-osam godina".

Aktuelni selektor BiH osvrnuo se i na poslednje trendove u reprezentativnoj košarci, pre svega na silne otkaze igrača čak i kada nema pravog opravdanja. Uzrok svega vidi u sukobu Fibe i Evrolige u kome su prema Vujoševićevim rečima ovi prvi moralno u pravu, jer ovi drugi ne vode računa o košarci već isključivo o zaradi. Ali se zato ni Fiba ne ponaša dosledno da bi mogla da izgura svoje zamisli.

"Stvarno ne razumem koje su tu ideje i da li iko pokušava da vidi interes evropske košarke, ili je reč samo o ličnim i finansijskim interesima. Bojim se da će to da se završi trijumfom zla. Imamo NBA koja savetuje svojim igračima da ne igraju za reprezentaciju, pritom potcenjuju značaj rada u reprezentaciji. Jedino dobar odnos imaju kada treba američka reprezentacija da nastupi na Olimpijskim igrama. A to su počeli da rade i neki evropski treneri. Bio sam na seminaru ovde u Beogradu, držao sam predavanje i ostao posle da slušam druge. Trener Malage Đoan Plaza rekao je kako je on savetovao Nedoviću da ne igra za reprezentaciju Srbije. Ne znam da li je savetovao španskim igračima da ne igraju za Španiju. Vrlo značajno bi bilo da se FIBA sretne s pameću i da postavlja realne zahteve i da bude dosledna u kažnjavanju kada se takvi zahtevi ne ispunjavaju".

Na ličnom planu, Vujoševićevi ciljevi vezani su za rad u reprezentaciji BiH. Kako kaže, u Srbiji su mu vrata zatvorena zbog toga što je javno kritikovao vlast. Na pitanje da li misli da će moći ponovo da radi u svojoj zemlji odgovara bez preteranog optimizma: "Moralo bi mnogo toga da se promeni. Što bi bilo dobro, ne za mene, nego za Srbiju".

Ali kad se osvrne unazad? Da li sebe vidi kao uspešnog trenera, posebno imajući u vidu da se za njega često govorilo da ne želi da stvori samo dobre košarkaške, nego i dobre ljude?

"Uglavnom kao uspešan. Čitam pre neki dan Lučićev intervju gde kaže da oni čitaju, jer oni su iz Partizana. I to ovde gde se praktično ne smatra dovoljno muškim da se čita. Ja sam pokušavao na neki način od njih da pravim elitu. Naravno, nije to svugde uspelo. Veliki su izazovi, velika slava, puno ljudi koji hoće da se okoriste. Mnogo je teška situacija za igrače posle karijere. Mnogi od njih od velikih zvezda postanu crne rupe i postanu žrtva raznih prevaranata. To je, nažalost, čest slučaj. Ovi što u Švajcarskoj rade sa parama smatraju da su najranjiviji naslednici, ljudi iz šou-biznisa i sportisti", govori Vujošević.

Govori o još mnogo čemu, ali za ceo intervju sa Vujoševićem moraćete da kupite novi broj magazina Nedeljnik. Topla preporuka.

