Duško Vujošević pisao Bosancima: Dragi moji, ovo je moja poslednja izjava...

Pred Duškom Vujoševićem je novi, veliki izazov u karijeri. Trofejni stručnjak će pokušati da od selekcije Bosne i Hercegovine napravi respektabilnu reprezentaciju, sposobnu da u kontinuitetu igra na velikim takmičenjima.

Bosanci su u euforiji, veruju da su dobili bingo premiju, a i Duško Vujošević je, čini se, pun elana. On je danas trebalo da bude predstavljen javnosti, ali se zbog obaveza u Limožu pismom obratio javnosti.

Pismo prenosimo u celosti.

„Dragi ljubitelji košarke u Bosni i Hercegovini, žao mi je što u ovom svečanom trenutku objavljivanja dogovora između KS BiH i mene o preuzimanju selektorske dužnosti, nisam u mogućnosti da budem sa vama. Imam svoje obaveze koje hoću da završim, a radujem se našem susretu u Sarajevu. Moram da se oglasim nakon nekih komentara po novinama i internet portalima, a povodom moje odluke da prihvatim mesto selektora košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je važan deo moga života, moga rada, moga bavljenja sportom. I neraskidiv deo onih uspomena, bez kojih bi moj život bio siromašniji. Ako je dopušteno da se poslužim rečima moga prijatelja Sinana Gudževića, Bosna i Hercegovina na geografskoj karti ima oblik srca. A srce toga srca je grad Sarajevo. Uvek sam sa radošću dolazio u taj grad - i kada sam vodio utakmice, i kada nisam. A Sarajevo je, po mnogo čemu, bilo jedan od najlepših gradova za ljudske susrete u Jugoslaviji. Jedinstvenoj i lepoj zemlji u kojoj sam se rodio i čiji nestanak je za mene jako bolan. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine preuzimam sa radošću i sa nadom da ću njenu košarku poboljšati, tako da će se ekipa kvalifikovati za velika takmičenja.“

On je dodao da ima poseduje sve reference da odvede Bosnu na velika takmičenja.

„Bosna i Hercegovina ima talentovane igrače. Košarkaški klub Bosna je u Sarajevo donela prvu evropsku klupsku titulu u Jugoslaviji. To je lepo i reći i čuti, ali imati to u vidu za mene je velika obaveza. Ja ću uložiti sve što znam i imam da košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u viteškom igranju pobedi svaku reprezentaciju na kugli koju zovemo Zemlja. Znam da u životu postoji reciprocitet ljubavi, mržnje, entuzijazma i drugih strasti, pa ja verujem da će igrači prepoznati moju energiju i da će se svi na isti način odazvati pozivu da igraju za reprezentaciju. Zahvalan sam Košarkaskom savezu Bosne i Hercegovine što je odabrao mene za selektora. Ja ću učiniti sve, da radom i rezultatima obradujem ljude koji su me izabrali, ali i da obradujem sve poklonike košarke kojima je Bosna i Hercegovina draga. U Bosnu i Hercegovinu ne dolazim da predstavljam nikoga, do samoga sebe. Na politička opanjkavanja i olajavanja neću da se osvrćem i ova moja izjava je poslednja po tom pitanju“, dodao je Vujošević.

