Dva tima bez slabog mesta! E, to je finale

Po većini parametara, niko više od igrača Juventusa i Reala nije zaslužio da istrči na teren stadiona Milenijum

Veličina slova A A A

Česti gubitnici ili stalni pobednici? Zastrašujuća odbrana ili siloviti napad? Italijanska prepredenost ili još dokaz španske fudbalske moći? Kruna karijere Đanluiđija Bufona ili nastavak golgeterskog, pa i trijumfanog niza Kristijana Ronalda? Ove dileme su samo neke od kojih je centralna: Juventus ili Real Madrid?

Ko je igrao najbolji fudbal u sezoni 2016/2017 saznaćemo u večeras (20.45, RTS 1), pod zatvorenim krovom stadiona Milenijum u Kardifu. Udariće jedna na drugu ekipe koje su stvarno pokazale da su najbolje. Po više osnova. Stara dama je odbranila titulu u Seriji A, uzela šesti uzastopni Skudeto, podigla nivo igre u odnosu na prethodne sezone, a u letnjem prelaznom roku napravila tim za osvajanje Evrope. Dovela je Miralema Pjanića i Gonzala Iguana, što joj se već isplatilo, jer je uzela dva trofeja (titulu i kup), ali bi Tripleta predstavljala vrhunac.

MOZZART kvote --->>> 6405: Juventus - Real Madrid 1 (2,80), X (3,15), 2 (2,70)

Plus, crno-beli iz Torina uopšte ne igraju fudbal unazad kako mnogi smatraju. Naprotiv, to je mašina koja je uvek gladna golova, na 57 dosadašnjih utakmica dala je najmanje po gol na čak 54 meča. Jedino je zakazala protiv Sevilje u grupnoj fazi Lige šampiona, na gostovanju Milanu, te u revanšu s Barselonom, kad je demonstrirala umetnost odbrane (0:0). Juve ume da „umrtvi“ igru i to je njegova prednost u velikim utakmicama. Ima i predatore poput Iguaina i Dibale, ima i Mandžukića u novoj ulozi levog krila, resurse da zapreti iz prekida. Naravno, tu je i odbrana koja je sve do pogotka Mbapea u revanšu sa Monakom vezala 689 minuta bez kapitulacije. Generalno, u elitnom takmičenju ove sezone primila je samo tri gola.

SPECIJAL (finale Lige šampiona): Ronaldo strelac i pobeda Reala - 4,30! Dibala trese mrežu i Juve slavi - 6,50! Rezerva daje gol - 3,50

E sad: Juventus ima i status gubitnika. Osvojio je tek dve titule prvaka Evrope. A izgubio čak četiri finala.

Zato, Real Madrid kad dogura do završne predstave onda obično u njoj slavi. Kraljevski klub je osvojio 11 titula, izgubio je samo tri finala, a ima šansu da postane prvi tim u istoriji Lige šampiona (u ovom formatu) koji je odbranio naslov.

Najviše zahvaljujući ubitačnom napadu i Kristijanu Ronaldu, koji je eksplodirao u nokaut fazi. Zvanično najbolji igrač je sa dva het-trika maltene sam eliminisao Bajern i Atletiko u minule dve runde i ako neko može da zada udarac Bufonu onda je to baš Ronaldo. Ali Madriđani - koji su posle pet godina osvojili Primeru - ne zavise samo od jednog igrača, generalno igraju napadački fudbal i izuzev poslednjeg ligaškog gostovanja u Malagi vezali su 11 utakmica na kojima je došlo 3+. Osim toga, na svakom meču ove sezone, u svakom takmičenju, tim Zinedina Zidana dao je makar jedan gol. Čak 68 takvih susreta.

Zbog svega navedenog, čini se najrealnije – i najpoštenije – da se meč završi 1:1 (kad već umeju da postižu golove), a da prvaka Evrope dobijemo u produžecima. Možda i penalima.

PREDLOZZI ZA KLAĐENJE

KI X 3,15

TR 1:1 6,25

* kvote su podložne promenama

MEĐUSOBNI SKOR

18 8 2 8 21:18

ZANIMLJIVOSTI

* Ovo će biti 19. međusobni susret Juventusa i Reala, zasad imaju po osam pobeda i dva remija

* Četiri od poslednjih pet mečeva Juventusa ušlo je u GG3+

* Juve je dao najmanje po dva gola na minula tri meča

* Glavni sudija finala, Feliks Brih, triput u karijeri vodio je duele Juventusa i na njima nikad nije probijena granica 0-2 gola

* S druge strane, Nemac je šest puta svirao Realu i nikad Madriđani nisu poraženi (četiri trijumfa, dva remija)

* Što u kvalifikacijama, što kasnije u takmičenju, Brih je dosudio tri penala na pet mečeva Lige šampiona ove sezone

* Svaka Realova utakmica u nokaut fazi LŠ ove sezone ušla je u 3+

* Madriđani su primili bar po gol na 11 od 12 susreta Lige šampiona ove sezone

* Realov napad postigao je 32 gola na poslednjih deset mečeva

(GRAFIKA: MOZZART Sport, FOTO: Action images)