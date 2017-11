Dva u špicu, čistina u glavi, sveti grb na dresu i poraz kao sahrana - to je Milanov DNK

Kako će izgledati Milan Đenara Gatuza

Novi trener, nova ličnost, novi smisao igre. Da li će Milan igrati bolje? Videćemo. Da li će igrati borbenije? U to nema sumnje. Đenaro Gatuzo je promovisan u novog trenera Milana, koji će pokušati da preporodi i izvuče ga iz prilično neugodne situacije u kojoj se nalazi na početku ove sezone.

Sebe je kao trenera iskristalisao u Pizi. Prošlog leta je preuzeo mladi tim Rosonera. Tada je verovatno i sam bio svestan da se tu neće predugo zadržati, već da bi poput Klarensa Sedorfa i Pipa Inzagija mogao da dobije šansu za novo dokazivanje.

Sada kada je dobio poveremnje nema nameru da ga prokocka, već želi svoj nekadašnji klub da dovede na mesto koje mu pripada.

„Ovo je važan dan. Velika odgovornost. To će biti težak posao, u ovom timu ima mnogo nacionalnostil, prosečna starost igrača je 21 godina. Prolaze kroz težak period, ali se sve može prevazići dobrim radom. Po mom mišljenju, ovaj tim može da izgleda vrlo dobro“, rekao je Gatuzo na predstavljanju.

Nema skrivanja sistema igre, Milan će igrati u formaciji 3-4-3 ili 3-4-1-2, ali se čini i sa daleko više karaktera nego dosad.

„Igraćemo sa tri igrača u odbrani. Imam sjajan odnos sa Montelom, iako su naši koncepti drugačiju. On voli igru sa loptom, što mi se sviđa, ali moramo da budemo mnogo direktniji. Odbrana sa tri odbranbena igrača i četvoricom vezista je zagarantovana. Videćemo kako će izgledati napad. Osećam iste emocije kao i kada sam bio igrač. Kada dođem u Milanelo osećam se kao da sam na nebu. Volim svoj posao i radim ga strastveno. Treniranje ovog kluba je velika privilegija“.

Daleko je važnije od samog sistema igre jeste kako vratiti poljuljano samopoudanje ekipi koja je izgubila međusobno povrenje.

„Ovaj tim može da učini više. Moramo da postanemo tim i da na teren izađemo kao tim. Da dokažemo da smo spremni da budemo jedinstveni. Trebaće nam borbenog duha, ali to neće biti dovoljno jer je neophodno i da pokažemo kvalitet. U ovom trenutku, kada pogledate tabelu, moraćemo da idemo dan po dan. Naredni meč protiv Beneventa biće za nas kao finale Svetskog prvenstva. Moramo da budemo svesniji, ovim momcima moram dati nešto više na mentalnom nivou. To je prioritet“.

O Gatuzu se i sada kao o treneru uvek govori kao o čoveku koji igra i radi srcem, ali on smatra da to nije njegov jedini adut.

„Ne možete se za utakmice pripremati samo željom i borbom. Potrebno vam je puno znanja. Nisu mi samo dali trenersku licencu, morao sam da učim da bih je dobio. Ovde u klupskim prostorijama ima puno fotografija, koje nas podsećaju da ova klub ima sjajnu istoriju. Ne možemo da zaboravimo Milanov DNK, već moramo da poštujemo pravila i budemo spremni da se žrtvujemo“.

Jedan od prvih ljudi sa kojima je pričao nakon što je postavljen na novu funckiju bio je legendarni Silvio Berluskoni.

„Poznajem ga dobro, ali njegov poziv nije bio prvi koji sam dobro. Pričao sam sa njim često i kada sam bio igrač. Bio je najuspešniji predsednik u istoriji fudbala. Razgovarali smo o tome i da igramo sa dva napadača. To je Milanov DNK. Nisam se pretvarao da ga slušam, pažljivo sam ga slušao“.

Jedan od Gatuzovih zadataka je vraćanje u Leonarda Bonučija na pravi kolosek.

„Naš kapiten je Bonući i ostaće Bonući. Juče sam razgovarao sa igračima, video momke sa velikom željom da rade. Igrači moraju da pomognu jedni drugima. Uvek sam bio spreman za svoje saigrače i to želim da vidim od njih“.

Popularni Rino ne krije i ko su igrači kojima želi da pruži važniju ulogu u timu i sa kojima misli da će mu biti najinteresantnije u radu.

„Suso. Kažu da može da igra samo na krilu, želim da vidim da li je to istina. Takođe, želim da vidim zbog čega Kesi ne stvara prostor ispred sebe kao što je stvarao prošle godine. On je mnogo jači nego što sam ja bio, takođe, postiže mnogo više golova od mene. Mislim da nam je u ovom trenutku potrebno znatno više igrača sa pravim mentalitetom“.

Najozbiljniji konkurenti za visok plasman su već odmakli, ali Gatuzo veruje da njegova ekipa još uvek ima dovoljno razloga za borbu.

„Mi smo još u Ligi Evrope i očekuje nas Kupi Italije. Ovaj dres ima težinu i to nikada ne smemo zaboraviti. Želim da vidim ekipu koja pravi veliku razliku između gubljenja i dobijanja utakmice. Kada izgubite morate da gorite u sebi. U Milanelu se to doživljava kao sahrana. U Seriji A su nam preostala 72 boda koje možemo osvojiti. Znam da me mnogi ne vole, ali ja znam šta mogu da pružim svojim timovima. Ja sam neko ko oseća utakmicu. Kada izađem na teren sada osećam isto treperenje kao kada sam bio igrač. Neki igrači ovde mogu da budu presudni, ali moraju da rade“, jasan je Gatuzo.

