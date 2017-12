Dvostruko čudo neverovatnog Tomkinsa! Povređen i Kampaco (VIDEO)

Mursija savladana uz ogromne muke

Veličina slova A A A

Jednu za produžetak, drugu za pobedu! Trej Tomkins je obukao odelo superheroja i spasio Real poraza od Mursije. Na kraju 87:85 uz 17 poena Džejsija Kerola i 16 Luke Dončića, koji je imao i sedam skokova i četiri asistencije. Ali dan pripada Tomkinsu! Dva neverovatna hica američkog košarkaška obeležila su utakmicu.

Umoran je bio Real, uostalom utakmica protiv Mursije došla mu je oko 40 sati posle evroligaškog okršaja sa Olimpijakosom. Još kada se već u prvoj četvrtini povredio Fakundo Kampaco, kome je stradao skočni zglob, postalo je jasno da bi gosti mogli da iznenade.

Egal utakmica sve do pred sami kraj. Nekih 10 sekundi pre kraja Mursija ima tri poena prednost, Sadijel Rohas je na liniji penala. Promašuje oba bacanja, Luka Dončić vuče poslednji Realov napad, nema vremena za neku vajnu organizaciju. Lopta stiže do Tomkinsa, a on preko dvojice čuvara šutira i - pogađa! Ide se u produžetak.

I tamo ludilo. Dva puta su sudije morale da vraćaju snimak i pregledaju sporne situacije, Rohas je verovatno već pomislio da se iskupio za one promašaje iz regularnog toka meča. Pogodio je za vođstvo Mursije od 85:84. Realov napada ponovo malo konfuzan. Lopta ide, ali sve pokrivaju gosti. Sve dok ona ne dolazi do Tomkinsa. Jedna, pa druga finta i još jedna neverovatna trojka za preokret!

U poslednjem napadu Tomkins je blokadom sprečio protivnike da utakmicu odvedu i u drugi produžetak. Ali pamtiće se ovi čudesni šutevi.

ŠPANIJA 1 - 11. KOLO:

Subota

Baskonija - Bilbao 94:71

Gipuskoa - Andora 60:64

Nedelja

Betis - Obradoiro 83:77

Real Madrid - Mursija 87:85 (nakon produžetka)

Saragosa - Unikaha 77:102

Gran Kanarija - San Pablo Burgos 87:80

18.00: (1,30) Fuenlabrada (16,00) Huventud (3,90)

18.30: (2,70) Estudijantes (14,50) Valensija (1,55)

19.00: (1,15) Barselona (20,00) Tenerife (6,00)

(FOTO: MN Press)