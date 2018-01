Džeko traži manju platu, transfer visi zbog Amre, opcije i Kontea, ali još ima vremena

Bosanac je ljut na Romu...

Hoće-neće, hoće-neće, hoće-neće... Već danima traje natezanje oko transfera Edina Džeka iz Rome u čelsi, a posao još nije završen iako je izgledao kao gotovoa stavr.

Čelsijeva ponuda od 55.000.000 evra za Romin paket u kome su Džeko i Emerson Palmijeri je zadovoljila rimski klub, ali nije i bosanskog napadača. A pogotovo njegovu suprugu Amru Silajdžić. Bosanska manekenka koja je u braku sa slavnim fudbalerom se opire ideji o selidbi u London jer joj se dopada život u Rimu i želi da ostane u Italiji gde su im rođena oba deteta.

Druga prepreka su detalji Čelsijeve ponude samom igraču. Plavci nude ugovor vredan 8.000.000 evra po sezoni do leta 2019. godine. Uz opciju da bude produžen za još jednu sezonu s obzirom na nezvaničnu politiku kluba da se višegodišnji ugovori ne nude igračima starijim od 30 godina. Džeko insistira na ugovoru do leta 2020. godine i spreman je na platu od 6.000.000 evra po sezoni ako ga dobije. Posle toga mu je plan da se preseli u Los Anđeles Galaksi i da živi u Kaliforniji.

Treća prepreka transferu je Antonio Konte. Džeko nije njegova želja to je Italijan jasno stavio do znanja sinoćnjom porukom da ne odlučuje on o transferima igrača već uprava kluba čime je digao prašinu na Stamford Bridžu.

Ipak, veće su šanse da će se sve ove prepreke savladati i da će Džeko do 1. februara potpisati za Čelsi s obzirom da je ljut na upravu Rome koja je bez razgovora sa njim prihvatila ponudu Plavaca i stavila mu do znanja da je na prodaju i da ne žele da ga zadrže.

Dok se Čelsi ne dogovori sa Džekom, na čekanju je i transfer Emersona Palmijerija za kojeg je Roma prihvatila ponudu od 25.000.000 evra, a Brazilac je dogovorio ugovor vredan 2.500.000 godišnje.

