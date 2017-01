Džikić: Ima stvari mnogo važnijih od košarke...

"Izvinjavam se, želim da kažem nešto, a ne znam kako drugačije. Hoću da poželim sve najbolje Slađanu Stojkoviću, svima koji se bore protiv kancera, i mojoj majci koja je na terapiji. Ne znam šta da kažem, izdržite ljudi", rekao je, između ostalog, trener crno-belih posle pobede protiv FMP-a

Trener Partizana Aleksandar Džikić ocenio je da su njegovi košarkaši današnjim trijumfom nad FMP savladali dobrog protivnika, a pričao je i o drugim stvarima i na kraju uputio podršku svim ljudima koji se bore protiv raka.

"Moram da kažem da smo znali da će utakmica biti čvrsta i jaka. Znali smo kakvog protivnika imamo ispred sebe. Sa ovim trenerom imaju četiri pobede. (Džona) Bolden je 'eksplodirao' od kad je došao (trener Branko Maksimović) Maksa, (Filip) Čović igra dobro, (Dragan) Apić igra dobro", rekao je Džikić novinarima posle utakmice, a prenosi Beta.

Partizan je pobedio FMP sa 97:70 u 19. kolu Jadranske lige.

"Pravo da vam kažem, posle poraza u Ljubljani, ovo nam je dosta bilo važno i pritisak je bio veći na nama nego na njima. Odgovorili smo pametno. Bilo je grešaka, ali grešaka će uvek biti. Stvarno mislim da samo pobedili dobrog protivnika, sa mnogo talentovanih igrača, koji zna šta hoće i koji će sigurno pobeđivati posle ovog poraza od nas", rekao je Džikić.

On je kazao da bi Džamont Gordon trebalo da donese mnogo toga kada se vrati, kao i da nije želeo da prihvati rizik da Nenad Krstić igra za Partizan u trenutnom zdravrsvenom stanju. Trener je kazao da očekuje da će američki košarkaš biti u timu za meč u Podgorici, sledećeg vikenda.

"Na njegovom testiranju se desila zanimljiva stvar, o kojoj neću da pričam, a sad ga popravljamo. Mislim da će vrlo brzo biti u redu i da će igrati u Podgorici. Iskoristiću ovu priliku da pohvalim ove ljude koje ih leče. Filipa Mihajlovića, doktora Babića i Predraga Šapinu. Rade odličan posao sa igračima koji se vraćaju iz povreda. Situacija je bolja, ispred kalendara smo. Očekujem da pred kup budemo svi broju", rekao je Džikić.

"Izvinjavam se, želim da kažem nešto, a ne znam kako drugačije. Hoću da poželim sve najbolje Slađanu Stojkoviću, svima koji se bore protiv kancera, i mojoj majci koja je na terapiji. Ne znam šta da kažem, izdržite ljudi. To je važnije od svega ovog o čemu smo pričali", rekao je Džikić.

Plejmejker Branislav Ratkovica kazao je da je ovo bila važna pobeda za njegov tim.

"Želeli smo da odigramo dobru utakmicu i odigrali smo kako smo se dogovarali. Osećam se dobro i zdravo. Nisam samo ja, ceo tim je odigrao dobru utakmicu. Sjajno smo povukli, svi smo odigrali na visokom nivou", rekao je Ratkovica.

Na novinarsko pitanje o njegovom zdravstvenom stanju, on je kratko rekao da je imao problema sa fascijom (vezivno tkivo oko mišića), ali se onda uključio trener.

"To nije povreda, to je stanje. Kad god igra, pojavi se. On igra preko bola i ne treba da se stidi to da kaže. To nije povreda i neće proći", rekao je Džikić.

Trener FMP-a Branko Maksimović je posle utakmice pohvalio Partizan i rekao da je njegov tim izgubio jer su igrači bili previše mekani.

"Rekao sam u najavi utakmice ono što mislim: Partizan ove godine ima dobre rezultate u oba takmičenja i stvarno mislim da kolega Džikić radi odličan posao. Ništa tu nije slučajno. Od mojih igrača sam tražio da ne budemo mekani, a bili smo takvi u napadu, u odbrani, u razmišljanju. Kad igraš protiv Partizana u Pioniru, moraš da odgovoriš na njihovu agresivnu igru. Imam veliko poštovanje prema Partizanu i rezultatima koje prave", rekao je Maksimović.

On je kazao da mu je žao što njegov tim nije odigrao bolje.

"Žao mi je što smo mogli da odigramo bolje košarkaški. Mislio sam da ćemo da se predstavimo u boljem svetlu. Bili smo u seriji pobeda, rasterećeni, ali igraš koliko ti protivnik dozvoli i na tome mu svaka čast. Mi se i dalje borimo za opstanak i jedan poraz ne sme da nas poremeti, na svakoj utakmici moramo da tražimo spas. Rekao sam igračima da verujem u njih i mislim da će biti to dobro", rekao je Maksimović.

