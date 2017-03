Džikić: Kao da su nam gledali sinoć trening

"Stvarno volimo da dođemo ovde pa ćemo morati da se vratimo. Vidimo se za 14 dana, a verujem u ono što radimo", poručio je trener Partizana

Veličina slova A A A

Očekivano je što je trener Partizana Aleksandar Džikić bio pomalo razočaran posle prvog meča polufinala plej-ofa ABA lige protiv Cedevite i poraza u Zagrebu - 83:76.

Na početku odmah jedno zanimljivo zapažanje...

"Dobro su spremili utakmicu, kao da su gledali sinoć naš trening", istakao je Džikić.

Potom je usledila analiza dva različita poluvremena, suprotna, kako kaže kormilar crno-belih.

"U prvom su imali 20 slobodnih bacanja i bili su u plusu 19 razlike. U drugom nisu toliko pucali i sve je drukčije izgledalo. Mi stvarno volimo da dođemo ovde pa ćemo morati da se vratimo. Vidimo se za 14 dana, a verujem u ono što radimo", napomenuo je Džikić.

Trener Partizana nije obeshrabren.

"Jesmo li dobro igrali? Jesmo li se vratili, dali sve od sebe i zamalo pobedili? Jesmo. Prema tome, dobra utakmica i to je ono što ide sa nama", napominje Džikić.

Još uvek se ne zna stepen povrede Uroša Lukovića.

"Luković je dobio udarac u potkolenicu. To je nešto novo, što ove godine nismo još imali. Ne znam još u kojem je stanju", odgovara Džikić.

Veličković kao lažna petica? Trener kaže da je moralo tako...

"Generalno, Cedevita ima najveću rotaciju na petici. Problem je što Bilana menja Begić čiji je CV prilično ozbiljan. To je najbolji centarski par u ligi. Imaju i Žganeca koji je čovek koji je pun energije, a ja volim takve igrače. Tu je i Šurna koji je danas u kratkom vremenu dao puno koševa. Davalo je rezultate to s Novicom, a mislim da je moglo biti i bolje. Verovatno ćemo to još više koristiti u sledećoj utakmici", kaže Džikić.

Za kraj - nada da će u revanšu biti bolje.

"Očekujemo da ćemo u Pioniru šutirati bolje. U prvom poluvremenu smo imali 2/18 za tri poena, a 13/17 za dva. Kada smo postigli balans, onda smo izgledali bolje. Očekujem da budemo bolji", zaključio je Aleksandar Džikić.

(FOTO: Star Sport)