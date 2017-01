Džikić o pojačanjima: Sigurno ne dolazi Onueke, ako neko dođe biće poznatiji od tog gospodina! Nismo još doneli odluku o Gordonu

Trener crno-belih istakao da će u naredna 24 časa da se lomi oko pojačanja

Partizanu su potrebna pojačanja kako bi mogao da izdrži borbe na nekoliko frontova. Izborio je prolazak u plej-of Fiba Lige šampiona, a posle poraza od AEK-a (65:69) Aleksandar Džikić nije samo govorio o toj utakmici već i o mogućim pojačanjima.

Naravno, stiglo je pitanje i vezano za Džamonta Gordona.

"Videćemo, još radimo testove, on je došao na probu, to je jasno od prvog dana. Nismo još doneli odluku. Van forme je, ali nam to ne smeta. Nama je apsolutno najvažnije da li je zdrav. Treba da donesemo odluku na nivou kluba do 20. januara. Videćemo šta će da se izdešava u sledeća 24 sata. Da li ćemo uzeti njega ili nekog drugog i da li će Gordon biti jedini koji dolazi. Sigurno neće onaj Onueke. Ako neko dođe biće sigurno neko poznatiji od tog gospodina” poručio je Džikić.

Dakle, naredni dani su dani odluke kada su pojačanja u pitanju. Gordon je na probi, čeka se možda još jedno ime. Pratićemo dalji razvoj situacije.

