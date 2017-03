Džikić o polufinalu: Nemamo imperativ, ne očekujte lepršavost i umiranje u lepoti

"Očekujte takmičarsku i beskompromisnu košarku", rekao je trener crno-belih

Partizan borbu za finale ABA lige počinje prvim polufinalnim duelom protiv Cedevite u Zagrebu. Došli smo do poslednja četiri tima, shodno tome i najkvalitetnija tima, ali trener Partizana pred prvu utakmicu koja se u subotu od 19 časova igra u Domu sportova kaže da ne očekuje preterano "umiranje u lepoti".

"Odigrali smo 26 kola i jedni i drugi i generalno smo pre kraja potvrdili učešće u plej-ofu i to je, rekao bih, u redu. Mi smo na kraju malo sebi... Borili smo se za tu drugu poziciju. Oni će imati prednost domaćeg terena, videćemo kako će to izgledati. Igraćemo nadam se košarku koja će se svideti ljudima pre svega zato što će biti takmičarska i beskompromisna, znate. Borimo se, ne treba očekivati tu neku lepršavost i umiranje u lepoti. Jer nijedan ni drugi tim nisu takvi", rekao je Džikić.

On je istakao da protivničku ekipu vidi kao skup vrednih igrača koji pre svega radom traže pobedu.

"Doživljavam Cedevitu kao tim sa velikim brojem radnika u najboljem smislu te reči. Sa momcima koji rade da bi pobedili. Imam zaista veliki respekt prema njima. Pokušaćemo da ponovimo neke stvari iz prethodnih utakmica, a nešto i da dodamo i odgovorimo što bolje možemo. Igrali smo dva puta i izgubili oba puta i u Beogradu i u Zagrebu".

Prepustio je Džikić ulogu favorita Cedeviti.

"Mi generalno nekog rezultatskog imperativa nemamo. Na osnovu onoga kako smo planirali godinu. Hajde, pošto volite te definicije, Cedevita je favorit na papiru, ali to ne znači ništa", zaključio je Džikić.

Drugi duel polufinala zakazan za 25. mart u Beogradu sa početkom od 20.00 časova. Eventualna majstorica igraće se u Zagrebu.

