Džikić o svemu, od igle do lokomotive - pojačanja, podočnjaci, Sizif, muzika, pivo i vino, sarma i pečenje, Zvezdin Top 8...

Trener Partizana odgovarao na pitanja čitalaca

Kada Aleksandar Džikić govori za medije to uvek prođe veoma zapaženo. Po porirodi je interesantna ličnost, a to se pokazalo i u odgovorima koje je davao na pitanja čitalaca gostujući novinskoj agenciji Beta.

Stiglo je više stotina pitanja:

AKTUELNA SEZONA

Selekcija? Gužva na poziciji četiri?

„Nije loša selekcija. Ali je mogla i bolja da bude. To su ispričane priče. Ne vidim da imamo gužvu na četvorci. Jedino ako neko misli da Veličković ne treba da igra“

Kada će Edin Vrabac doći do tripl-dabla?

„Edin neće, Adin možda“

Ima li ovaj tim budućnost, ili je svrha preživeti?

„Da ovo je tim da se preživi. Zato što je period oporavka ne može da bude jedna sezona. Činjenica da smo imali prošle sezone 11 drugih igrača. Menja će se i naredne sezone. Nemamo dovoljno domaćih igrača koje možemo da dovedemo“

Kako trenira mali Izraelac?

„Nije tu. Bio je i vratio se kući momčina“

Jesi li se osećao izdanim posle „idi gledaj FMP“ navijačem?

„Ne. On se izvinio, ja nisam odreagovao kako treba. To se ispeglalo posle“

Andrić i Birčević?

„Niie važno šta mislim privatno. Birčeviću je važno da se vrati na nivo konstantnog kvaliteta. On je spreman da brani svoje mesto. Andrić je klupski igrač koji mora da sredi telo i da prihvati svoju ulogu“

Da li ste jedini u Evropi koji praktikuje pik centara?

„Nisam sigurno“

Kontrola reketa u defanzivnom skoku. Nedostaje li Lukoviću mase?

„Ne, ne radi se o tome“

Sa kim se najviše radi individualno?

„Broj utakmica je takav i raspored... Vreme je limitirano. Prošle godine se radilo, a sada kada ima vremena“

POJAČANJA

Ima li para, da li će biti, na kojim pozicijama? Todorović, Mičel? Kejsi?

„Mičel nije dobio otkaz u Izraelu. Ne znam odakle ta priča. Na kojoj poziciji igra - to je četvorka. Da li ima novca nije pitanje za mene. Ako budemo videli da je neophodno. Sada nam je neophodno umesto Robinsona i Marinkovića. Mora da se shvati šta je cilj. Veliki deo budžeta ide na rešavanje finansijskih problema“

Saša Pavlović i Milenko Tepić?

„Sašu vidim na utakmicama. U Baru sam bio sa njegovi ocem. Koliko znam on je završio sa košarkom ne znam zašto se to potencira. On je sajajan čovek. Šta se babi snilo...“

Tepić?

„Nisam razmišljao, ne znam koliko je realno“

Brojna imena su se povezivala sa Partizanom?

„Teriko Vajtu je poslat ugovor. Nije potpisao i otišao za veće pare. Radičević nije bilo ozbiljno. Rakićević je vrlo ozbiljna. To se zna. Tako je odlučio. Čarapić - ja sam razgovarao sa njegovim ocem, a nismo imali novca ove sezone. Milutinov - pričalo se o pozajmici, ali je Olimpijakos odlučio da ga ostavi. Sa Jankovićem iz Majamijem sam lično pričao. Želeo je da bude na senior kempu i ako ne ostane. Bio je vrlo zainteresovan. U međuvremenu je potpisao. Milsim da je za njega bolje da bude ovde nego tamo. Ali to je iz mog ugla. Sajks, plejmejker. Razgovarao sam sa njim i prehodnim trenerom. I on je odlučio da ostane tamo, da proba da nađe posao u NBA. Dolazi do promene načina na koji NBA gleda na razvojnu ligu. Mislim da će se tu mnogo novca uložiti i to će osiromašiti Evropu. Oni će tamo zarađivati mnogo veći novac. To će dovesti do smanjenja kvaliteta“.

De Kolo do kraja sezone ili Dončić na sezonu i po?

„Ništa ne menja. Šta će promeniti na godinu i po? Promeniti istoriju? Važno je da ljudi shvate šta je cilj ovih SEZONA. Nisam siguran da shvataju simpatizeri u kakvim je problemima bio Partizan. Bilo je blizu da se to zatvori“.

Stranci?

„Kevin je otišao dva i po puta novca, a Vilijams duplo novca. Nemamo mi to“

Uroš Luković?

„Mi smo letom seli i sve što mi je rekao on radi. Ništa nije slagao. Sve što radi on radi. Sve što je rekao da ne može, on ne radi. On je pošten. Mislim da ga ljudi potcenjuju. Misle da nije pametan. A veoma je zanimljiv i pametan dečko. Ne zanima me što može da popravi svaki auto na svetu i sluša čudnu muziku“

Fizička kondicija?

„Radimo puno. Ali najbolja tela igraju u Evropi, ne u Srbiji“

Saradnja sa Pekovićem?

„Ne treba da pričamo svaki dan. Ima više ljudi između nas“

Čanak i Džikić, da ih uporedi kao pomoćnike?

„To je pitao njegov kum. Čanak je viši od mene i zgodniji. Ambiciozan je, kao kada je bio igrač. Zadovoljan sam što je u Partizanu“

Da li više vole oda osvoji ABA ligu ili Fiba Ligu šampiona?

„ABA. Fiba sam osvojio“

Da Partizan igra u Hali sportova domaća takmičenja?

„Slažem se“

Da li je Pot budući kapiten?

„Ne“.

Da li Koprivica može da zakuca?

„Nek dođe da vidi na treningu“

Zašto svi igrači imaju podočnjake?

„Ima Kenan... To kao izlaze? Ne znam, zašto imaju podočnjake. Ne biram ih po lepoti“.

Zašto debitanti posle dobrog poteza ne naprave dodatnu gestikulaciju?

„Ne znam da li je to potrebno. Različite su ličnosti“

Omiljeni trenutak 2016. godine?

„Nemam“.

Koga želi da zadrži za sledeću sezonu?

„Za neke igrače smo sigurni. Neki će proći kroz stres kada bude gorelo. Pokušaćemo da više igrača zadržimo nego prošle godine“.

Navijač mu je poželeo zdravlje i mnogo godina u Partizanu.

„To ne ide zajedno“

Kako će proslaviti titulu?

„Ja bih voleo da do toga dođe, a naći ćemo neki način“.

Da li će dopustiti Vanji da proradi?

„Nisam siguran da mu branim“

Da li ovom timu nedostaje mase?

„Jeste drugačiji u odnosu na prošlu sezonu“.

Zašto je oteo Sizifu kamen?

„E moj Sizife...“.

NOVAC

Ima li napretka u Partizanu između 2005. i 2016?

„A to kao ja nisam bio. Ima napretka. Ne slažem se da ništa ne radi. Kapiram da ljudi tako misle. Ali neću da ih ubeđujem“

Najbolja petorka igrača koje je trenirao?

„Rajs, Dule Đorđević, Zoran Dragić, Roberts, Valančijunas, Džouns je odličan igrač, Novica je odličan igrač“

Koga bi doveo da može?

„Tajrisa Rajsa“

Da li si želeo da napustiš Partizan ove sezone?

„Ne. Ali stalno preispitujem svoj rad“

Ko vas je otkrio, ko formirao a ko je bio sumnjičav?

„Otkrio me je 91 Dragosavac. Formiralo me puno ljudi. Rodić, Lakić, Protić, Ruso, Vujošević, Kejsi...Duda, Đokić... Ko je bio sumnjičav? Bilo ih je...“.

Kada će Partizan uspostaviti sistem kao u Kentakiju?

„Kejsi je moj prijatelj i on je igrao tamo. Oni imaju neograničen budžet. A da li ćemo imati prepoznatljiv stila? Kentaki kupuje igrače koji im trebaju. Voleo bih da jednog dana budem u toj poziciji. Ne verujem da će mi se to desiti u karijeru

Idealni igrači Partizana u istoriji?

„Stvarno imamo legendi koliko hoćeš“

Kako vidi sukob Fibe i Eka.

„Svejedno mi je. Mi smo tako mali. Ne znam šta ljudi misle da se mi tu pitamo. Velika je lova u igri. Promenila se ravnoteža. Fiba je dosta izvukla odakle je krenula. Šta če Bertomeu dalje to ne znam. Ovaj format Evrolige nije najsrećniji“

Da li bi pre vodio TNT ili ekipu Bogdan, Žo?

„I jedne i druge ne bih imao problem da vodim“

Petorka američkih igrača koje je vodio?

„Rajs, Roberts, Buker, Džouns... Nemam pojma“

Da postane selektor Makedonije?

„Nisam uradio dobar posao, pa su me opljačkali za 20.000 evra, ispljuvali. Pa kada mi vrate i kada se izvine onda ću da razmislim o tome. Ništa, sudićemo se oko tih para“

Najbolja partija pojedinca koju je gledao?

„Fred Haus u Beogradu. Rej Alen protiv Minesote, Kobi Brajant protiv Minesote“

Zašto nekad ne napravi tehničku da bi podigao tim i navijače?

„Pravićemo, ha-ha“

Najdraža pobeda?

„Protiv Cibone, prva utakmica“

Mnogo klubova?

„To je usitnjavanje kvaliteta. Evroliga, pa promene unutar Evrolige. Pa FIBA. Pa razvojna liga. Mora neko ozbiljno da povede evropsku košarku“

Da li će ostati dugo u Partizanu?

„To ne zavisi od mene“

Da li brže opada kvalitet košarke ili suđenja?

„Nije to samo odjedanput. Nisam siguran da opada. Moja prva opcija je otišla u Japan za 450.000 dolara. Postoje tržišta koja nude veliki novac. Ima igrača koji žele da igraju dve lige. Ne ide baš NBA pa Evroliga. Dobar broj igrača igra van tih liga“

Gde vidi Partizan za tri godine?

„Finansijski stabilan. Logistički i kvalitetom bolji nego sada. Zadržaćemo delove tima“

Pet najboljih trenera u Evropi?

„Ima dosta dobrih trenera. Ima dosta njih za koje ljudi i ne znaju. Ulm igra odlično.

Blat, Itudis ili Obradović?

„Ma daj bre...“, vrlo je jasno odgovorio Džikić.

Na koji trenutak u karijeri je najponosniji?

„Sa Krkom, Fiba čelendž, za sada“

Da li je istina da je odbio NBA?

„Bilo je nekih priča letos, ali ništa konkretno“

Mlađe kategorije?

„Treningom se zadovoljan. Prvo bira Zvezda, FMP, Mega pa mi. Tu je i Dinamik, Vizura. Nismo više prvi koji biraju“

Šta vas je najviše nagnalo da uzmete Partizan?

„Kada je došao Berić, potpuno su bili iracionalni razlozi, ali to ne bih delio“.

Da li su plate redovne?

„Ove sezone jesu“.

Da li je Bogdanović spreman za NBA?

„Biće. Ne znam koliko ga zanima, ali može da bude igrač za NBA“.

Da li će Zvezda u Top 8?

„Velike pobede. Super igraju. Izgledaju moćno, tvrdo. Meni lično ne leži ovaj sistem. Ne bih se iznenadio da ušu u Top 8“

Luković sluša narodnu muziku. Da li ćete da ga prevaspita?

„Slušam nešto drugačiuju muziku od Lukija, ima dovoljno godina da bih ga prevaspitavao“.

Sa kojim muzičarem biste uradili zajedničku pesmu?

„Ima ih više. Sa Mikrijem pesmu za decu, prti be ge, pokušao bih da okupšim stari Sanšajn“.

Viđamo te na JNA, loža tesna ili si jedan od nas?

„Ja kao debeo? Niti sam išao u ložu niti ću da idem, gledam sa istoka“

Pivo ili vino?

„Ne pijem vino. Generalno ne pijem, vrlo retko“

Sarma ili pečenje?

"Sarma".

Omiljeni slatkiš?

"Ne jedem mnogo slatko".

Da li pratite Zvezdu u EL?

„Gledam kad imam vremena, naroučito protiv protivnika čije trenere cenim“.

Da može da ima supermoć, samo jednu, koja bi to bila?

„Da nestanem kada mi se prohte“.

O najvećim grobarima?

„Upoznao sam puno ljudi kojima Partizan znači puno u životu. Od sadašnjih - Novica“

