Džikić: Od kukanja nema vajde!

"Naša sezona se deli do Niša i posle Niša", kaže trener crno-belih

Trener košarkaša Partizana Aleksandar Džikić rekao je da mora da bude zadovoljan pobedom nad Cedevitom, iako je završnica mogla da bude i bolje odigrana.

On je dodao da će ekipi prijati sedam dana pauze do majstorice, ali da ne želi da kuka na stanje tima.

"Čestitam Cedeviti na dobroj utakmici, mojima na pobedi. Ako možete da mi pomognete, pa da postavljate pitanja. Atmosfera je bila takva kakva jeste. Cedevita je vrlo iskusna i kvalitetna ekipa. Oni su uspeli da na kraju odigraju precizno šuterski u napadu. To su u stvari radili celu utakmicu. Možda smo mogli bolje u završnici, ali najvažnije je da smo pobedili."

On ne veruje da će Cedevita da padne psihološki u trećem meču posle ovakve završnice.

"Odluka lige je da se polufinala igraju na sedam dana. Imamo svi vremena da se fizički odmorimo i da se čovek psihički vrati u normalu posle ovako stresnih utakmica. Da li će ova završnica imati neki poseban efekat, zaista ne znam. Pravo da ti kažem, pojma nemam."

Podsetio je, doduše nevoljno, na sve što se ekipi dešavalo u prethodna dva meseca.

"Naša sezona se deli do Niša i posle Niša. Mi smo sada... Nisam zadovoljan kako i koliko treniramo, ali prinuđeni smo na neke stvari i tu nema kompromisa. Sad nam odgovara što ima pauza od sedam dana. Gordon se vraća, Luković, Hečer trenira. Od kukanja nema vajde", zaključio je Džikić.

Piše: Marko Protić

(FOTO: Star Sport)