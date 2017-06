Džikić: Partizan? Sledeće pitanje!

"Pričali smo i o bliskoj i o daljoj budućnosti, pokušaćemo da Podgorica bude sredina za igrače koji hoće da napreduju. Uslovi za tako nešto postoje”, naveo je novi trener Budućnosti

Aleksandar Džikić u četvrtak popodne je zvanično predstavljen novinarima u Podgorici kao novi trener Budućnosti. On je govorio o planovima i ambicijama za narednu sezonu, selekciji ekipe i kako je postigao dogovor sa čelnim ljudima šampiona Crne Gore.

Ipak, o tome da li mu je bilo teško zbog crno-belih, sa kojima je prošle nedelje sporazumno raskinuo ugovor nije želeo da priča.

“Partizan? Sledeće pitanje!“

Nije Džikić bio previše pričljiv ni kada su u pitanju ostale teme.

“Posle prvih kontakata smo pričali dok se nismo dogovorili. Očigledne je da delimo poglede o radu ozbiljnog kluba, zato je i došlo do saradnje. Pričali smo i o bliskoj i o daljoj budućnosti, pokušaćemo da Podgorica bude sredina za igrače koji hoće da napreduju. Uslovi za tako nešto postoje”, rekao je Džikić na konferencije za novinare u crnogorskoj prestonici, a prenose Vijesti.

Prvi čovek Budućnosti Dragan Bokan potvrdio je da se u klub vratio Danilo Nikolić, ali je rekao i da postoje problemi sa dolaskom Nikole Ivanovića iz AEK-a.

“U dogovoru sa novim stručnim štabom, želja nam je da imamo što više crnogorskih igrača i na dobrom smo putu da to realizujemo. Potpisao je Danilo Nikolić, on je novi član Budućnost Volija, a dogovorili smo sve što je bilo do nas oko dolaska Nikole Ivanovića, i sa njim i sa njegovim menadžerom Miškom Ražnatovićem. Ali, u ovom trenutku ne možemo da realizujemo taj ugovor zbog obaveza AEK-a prema Ivanoviću. Ostalo je da se reši taj deo, ali je još daleko dogovor između Ivanovića i AEK-a. Zainteresovani smo za još nekoliko domaćih igrača, sa nekima je Džikić razgovarao. Već sledeće nedelje se nadam dolasku još nekih košarkaša. Sigurno ćemo imati najmanje 10 crnogorskih igrača u timu naredne godine”, obećao je Bokan.

(FOTO: MN Press)