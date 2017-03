Džikić: Pobeda - to je normalno, poraz - apokalipsa danas

"U takvoj smo bili situaciji u ovom meču. Na kraju smo kao bili ubedljivi", kaže trener Partizana

Aleksandar Džikić se vratio na klupu Partizana u meču protiv Krke koji su crno-beli dobili s 94:80. Posle utakmice govorio je o trenutku u kom se nalazi njegov tim, ali i pritisak sa kojim se Parni valjak nosio protiv Krke.

"Ovu nedelju smo bili primorani da radimo potpuno drugačije nego u takmičarskom ritmu. Radili smo bez kontakta, osvežavali smo igrače koji su to izneli, a onda smo vraćali ove oporavljene i generalno, nisam očekivao ne znam kako izdanje. Ne znam i dalje kako je Krka poslednja, to nije loš sastav. Bili smo u situaciji ako pobedimo, to je normalno, a ako izgubimo, to je apokalipsa danas. Teško je bilo da se tako igra danas. Na kraju smo kao bili ubedljivi", rekao je Džikić novinarima posle utakmice, a prenosi agencija Beta.

Krka je uglavnom vodila u prvom poluvremenu, a u drugom je Partizan došao do preokreta, posebno usled dobre igre u trećem kvartalu.

"Otvorili smo sporije i mekše nego što bih voleo. To je normalno. Imamo još jedno kolo. Mislim da je vrlo važno što smo igrali pošteno utakmice sa timovima koji se bore za opstanak, kapiram da je to dobra stvar. Imamo još utakmicu u Banjaluci. Volimo da igramo tamo, imamo mnogo navijača. Voleo bih da dodju da nas pozdrave i da ABA ligu završimo na dobar način, a posle da vidimo šta i kako u plej-ofu i nastavku sezone", rekao je Džikić.

Da li je Džikić bio 100 odsto spreman da vodi utakmicu?

"Teško je kad gledaš utakmice a ne možeš ništa da promeniš. Ali, da ne širim priču o tome. Na terenu sam, što znači da uopšte nije bitno kako se osećam. Odlučio sam da izadjem i to znači da sam 100 odsto, što govorim i svojim igračima", rekao je Džikić.

On nije želeo da hvali igrače koji su na ovom meču odigrali dobro. Poput Stefana Pota koji je dao 16 poena i odigrao iznad svog proseka.

"Ja sam generalno ponosan učinkom svih momaka koji su nosili tim kroz sve ovo što se izdešavalo kad smo bili prepolovljeni. Važni su bili i jedni i drugi. Ako ih nešto ne apostrofiram i kad su loši, ne znam da li baš treba da ih ističem i kad su dobri. Mogu bolje, odnosno moraju bolje, ne da mogu. Ja ću da nastavim da ih guram. E sad, to nije uvek slatko, i ljudi to ne shvataju previše. Valjda se zato taj Pot pomerio od septembra do sada. Jasno je da je napredovao, kao i nekolicina drugih", rekao je Džikić.