Džikić razočaran: Možeš da ne znaš i da ti nije dan, ali ne možeš da se ne boriš!

Trener Partizana Aleksandar Džikić bio je nezadovoljan zalaganjem svojih igrača u večerašnjoj utakmici protiv Budućnosti u Morači.

Crno-beli su poraženi rezultatom 76:68, a ovo im je bio peti poraz u regionalnom takmiučenju.

"Nisam zadovoljan igrom svog tima, iako postoje neki objektivni razlozi, pravo da vam kažem, to me ne zanima. Ne vidim šta može da bude objektivan razlog za nedostatak borbenosti i hrabrosti. Sve ostalo može, da ne znaš, da ti nije dan, sve je u redu. Ne vidim kakve to veze ima sa tim da izađeš i da se boriš. Vrlo je jednostavno", istakao je Džikić.

Krilni centar Partizana, Kenan Karahodžić ističe loš početak utakmice njegovog tima.

"Bila je to teška utakmica u kojoj smo se borili protiv izuzetne ekipe i na kraju nismo uspeli da pobedimo. Definitivno smo morali čvršće da odigramo na početku meča, posle je bilo teško juriti prednost do kraja", istakao je Karahodžić.

(FOTO: Star Sport)