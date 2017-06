Džikić: Stvari postaju apsurdne

Trener Partizana nezadovoljan posle poraza u prvom meču polufinala MOZZART Superlige

Prvi meč polufinala Superlige i šok za Partizan. FMP je slavio s 96:91 i došao na samo jednu pobedu daleko od plasmana u finale MOZZART Superlige.

Aleksandar Džikić naravno nije zadovoljan onim što je njegova ekipa uradila na parketu Pionira. Istakao je da je njegov tim ušao loše u meč.

Ali, bio je nezadovoljan i nekim drugi stvarima kako kaže - nevezanim za teren.

"Promašili smo previše bacanja i nismo dobro radili posao u fazi skoka. Bez toga nismo mogli da potrčimo, a to je značajan deo borbe protiv FMP-a. Neke stvari koje su se dešavale na terenu, nevezano za igrače, stvarno mi nisu jasne. Ne znam šta je cilj. U pojedinim momentima je bilo apsurdno. Treba da rešimo neke stvari na terenu, pa će valjda i te neke druge stvari da budu drugačije", rekao je Džikić posle meča.

Džikić ističe da je njegovoj ekipi nedostajalo čvrstine u igri.

"Nije problem u broju poena, već način na koji smo primili. Koš-faul, skok u napadu. Ako hoćeš da igraš za titulu, moraš da budeš čvršći. Neće oni sami da se sklone sa terena. Sad nemamo kud, moramo da pobedimo dve utakmice. Ne očekujem da bude lako. Da spremimo glave za borbu do kraja i to je to", rekao je Džikić.

