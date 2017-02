Džikić: Svi koji su mogli izašli su na parket! Imali smo povređene i neoporavljene

"Pojedinci poput Lukovića su igrali na sopstvenu odgovornost", rekao je Džikić

Trener košarkaša Partizana Aleksandar Džikić razumljivo bio je zadovoljan posle svega viđenog u Pioniru! Iskusni stručnjak je kao i prošle sezone uspeo da savlada favorizovanog večitog rivala. I to posle iscrpljujuće borbe.

"Imali smo priliku da vidimo pravu takmičarsku utakmicu, obe ekipe koje daju verovatno vrlo blizu maksimuma u ovom momentu. Ne pričam o kvalitetu, već želji da se pobedi, borbenosti i hrabrosti. Velika je pobeda u smislu da je derbi važan, ali ima još pet kola. Da bismo uradili nešto o čemu pričamo u svlačionici, ne smemo na tim mečevima da pravimo gluposti. Zvezda je stvarno dobar tim, od jedan do pet i nazad. Nijedan igrač obe ekipe koji je danas stao na teren nije imao manje od 100 posto lične želje da pobedi. Mislite da je nekom manje značila ova utakmica? Videlo se od početka da je i nama i njima stalo. To je takva utakmica. Baš svi su se borili, povređeni, neoporavljeni, naši i njihovi. Svi koji su mogli da stoje su izašli na parket"

Jedina statistička kategorija u kojoj je Zvezda bila bolja večeras je skok.

"Zvezda bila bolja u skoku jer su oni veliki, čvrsti i dugački. Nekad smo slabije zagrađivali. Vrlo su neprijatni kad je Simonović na tri. Kuzmić, Bjelica i Tompson su veliki ljudi. Ako nečim mogu da budem nezadovoljan, to je to limitiranje njihovih skokova iz drugog plana. A šutirali smo solidno. Bilo je i mečeva gde smo šutirali katastrofa."

Sledi gostovanje solunskom PAOK-u prvom meču plej-ofa FIBA LIge šampiona.

"Nama je svaka utakmica najvažnija. Podgorica, pa pre toga u Šarlroa. U sledećih pet kola možeš sve da upropastiš. Imamo težak raspored, pričam o putovanjima. Imamo između ove i poslednje utakmice sa Igokeom, ako prođemo PAOK, još 11 utakmica. To je problem"

Iskustvo neizvesnih završnica ove sezone, koliko je pomoglo?

"Možda, ali slične završnice imala je i Zvezda, rešavala ih je u svoju korist, ali na evroligaškom nivou. I mi smo mogli pametnije da igramo, i oni. Ali želja, adrenalin, sve se to pomeša"

Povratak Vanje Marinkovića na teren posle mesec dana

"Retko koristim imena svojih igrača i kad su u redu i kad nisu. To je moje pravo, ali ne kažem da sam u pravu. Mali je stvarno bio u redu večeras. Imao neke propuste u defanzivi, ali to je normalno. Stvarno nam je nedostajao i na treningu. Recimo, večeras Luković igrao sa rupturom bicepsa na svoju odgovornost. Frenk se oporavlja. Bane rovit, Novica. Ali u obe ekipe svi su dali sve od sebe"

Plejmejker crno-belih Vil Hečer

"Srećan sam zbog cele ekipe, cela svlačionica je doprinela pobedi. Najvažnije je da smo verovali da možemo da dobijemo i borili se svih 40 minuta. Nismo naivni, Zvezda je veoma dobra ekipa, igraju kvalitetno, imaju dobru sezonu u Evroligi. Izašlo smo i borili se. Ovo je velika pobeda za nas iz mnogo razloga"

Poslednji šut za tri poena na meču koji je pogodio i odlučio duel, kako mu je izgledao:

"O, izgledao je dobro (haha). Svi znate kako sam igrao poslednjih mesec dana. Znao sam da ću je šutnuti. Verujem u sebe više nego što bilo ko veruje u mene. Nisam igrao dobro u prethodnom periodu, ali vratio sam se".

