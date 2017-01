Poruka igračima: Svaka ekipa ima one koji kose i koji vodu nose! Ovde ima da izađeš i „jedeš živu decu“

"Nekima je to prihvatanje teže palo i to usvajanje gradiva, pa ćemo im pomoći. Neću da pričam o imenima. Odnosi se na ljude koji su večeras bili u sastavu", kategoričan je trener crno-belih.

Posle reči hvale koje je trener Karpoš Sokolija Dragan Nikolić uputio na račun Partizana i stratega Aleksandra Džikića sa druge strane uzvraćeno je istom merom. Pozitivnim izjavama na račun makedonskog sastava, ali je onda Džikić imao i jasnu poruku pojedinim košarkašima Partizana zbog njihovog ophođenja prema crno-belom dresu.

"Bilo je teško, očekivali smo. Bilo bi teško i da smo kompletni, a kamoli u ovom sastsavu u kom smo bili. Karpoš je jedina ekipa u ligi sa tri centra koja igraju podjednako dobro spolja i unutra. Prave probleme sa tim otvaranjem spolja. Dali su nam večeras pet trojki. U jednom periodu smo to iskontrolisali. Najvažnije je da smo pobedili i da zasad nema povređenih", kaže Džikić.

Trener Parnog valjka imao je posebno kritički stav prema određenim igračima i njihovim očiglednim nezadovoljstvom zbog uloge u timu.

"Ne pada mi na pamet da spuštam kriterijume da bi se neki osećali dobro. To me ne zanima. Kad si u Partizanu ima da izađeš na parket i "jedeš živu decu". Bez obzira da li igraš minut, četiri, osam ili trideset i osam. Svaka ekipa ima one koji kose i koji vodu nose. I treba da se prihvati uloga. Nekima je to prihvatanje teže palo i to usvajanje gradiva, pa ćemo im pomoći. Neću da pričam o imenima. Odnosi se na ljude koji su večeras bili u sastavu. Ja mogu da zaštitim igrača u određenom periodu, ali da se neki ponašaju kao da im pripada mesto, neće moći. Ima da se brani mesto".

A onda je Džikić u dahu nastavio.

"Možda ćemo pojačati sastav onda, ionako svi pričaju da dovodimo neke igrače. Majstorović je bio tu, ali nije mogao da se zagreva. To je Partizan sad, ali to nema veze sa kojom energijom izlazi na parket".

Na kraju Džikić je poručio da će biti "potrebno pravo čudo kako bi Branislav Ratkovica bio spreman za gostovanje Olimpiji".

(FOTO: MN press)