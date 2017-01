Džikićeva umetnost sa srpskim Boston Seltiksima! Sad znam kako je nekad bilo Željku, Dudi, Duletu, Miloju...

Trener Karpoš Sokolija Dragan Nikolić posle meča sa Partizanom dao nekoliko zanimljivih izjava

Košarkaši Partizana ubeležili su i desetu uzastopnu pobedu u svim takmičenjima, a brojne pohvale na račun igara Parnog valjka i trenera Aleksandra Džikića izgovorio je posle utakmice trener poraženog Karpoš Sokolija - Dragan Nikolić.

Čovek koji je makedonski sastav probudio iz letargije otkako je stigao u Skoplje govorio je u superlativu o Parnom valjku i naglasio da će navijači Partizana ponovo jednog dana gledati Real Madrid i Barselonu.

"Drago mi je što sam ovakvu svetkovinu proveo među prijateljima. Rekao sam da ćemo se boriti, ali se nismo izborili. Partizan je zasluženo pobedio. Iskreno, nisam očekivao ovako topao doček i topao ispraćaj. Sad otprilike mogu da zamislim barem donekle kako je nekad bilo Željku, Dudi, Duletu, Miloju", kaže Nikolić.

A onda i nekoliko reči o Karpošu, ali i „srpkim Boston Seltiksima“.

"Videćemo šta ova ekipa može do kraja lige, u svakom meču smo autsajderi. Hečer i Novica su napravili razliku, kao i Birčević, Iks faktor bio je napadački učinak Vrapca, ali to je umetnost trenera, da svaku manu pretvori u vrlinu. To radi Džikić sa srpskim Boston Seltiksima, znam da su mnogi navikli na Real i Barselonu, biće i to ponovo".

(FOTO: MN Press)