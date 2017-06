Džim Kurijer oštro o Pepeu Imazu

Dvostruki šampion Rolan Garosa ukazao na, po njemu veliki problem u Novakovom štabu

Džim Kurijer je rekao svoje i verujemo da će zbog toga u Srbiji postati preko noći omiljen, Jer, ukazao je ono što ovde narod, a i poneki mediji ukazuju već duže vreme. To je, naravno prisustvo čudesnog duhovnog učitelja u štabu Novaka Đokovića. Dobro znate o kome se radi, u pitanju je Španac Pepe Imaz.

Dvostruki šampiona rolan Garosa poznat je po iskrenosti i da nema dlaku na jeziku kada mu se nešto ne sviđa. On retko priča za medije, ali kada otvori usta kaže šta mu je na pameti. Tako je bilo i ovaj put nakon teškog poraza Novaka Đokovića od Dominika TIma u četvfinalu Rolan Garosa na kojem je branio titulu.

"Veliki je problem kada je jedan od ljudi u vašem timu sav u fazonu ljubavi i mira, a sa vama je već više od godinu dana! To nije osoba na koju možeš da se osloniš kada se nađeš u velikim problemima".

Kurijeru je posebno bilo bizarno Đokovićevo ponašanje na terenu u drugom delu susreta sa Timom kojeg je do danas pobedio u svih pet obračuna.

"Novak nije želeo da se bori i to je možda delom zbog vetra. Poznato je da on mrzi da igra u takvim uslovima. Deluje kao da je prihvatio poraz mnogo pre nego što je ovaj došao"

Kurijer vrlo dobro zna novog trenera Novaka Đokovića, Andrea Agasija, svog sunarodnika, i tačno zna šta bi ovaj mogao da pomogne našem asu.

"On od Agasija mora da potraži iskru koja se ugasila. Andre zna kako da se nosi sa ovakvim situacijamai postavljaće prava pitanja u želji da vidi Novaka kako ide napred. Ali ostaje veliko pitanje koje se tiče samog Novaka. Od prošlog Vimbldona sami se jaslaju znakovi pitanja oko njega", jasan je Kurijer.

