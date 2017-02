Džoker otkrio: Ko je Bogdan Bogdanović u svlačionici Denvera?

I ko kaže da evropska košarka ne utiče na NBA?

Denver je u euforiji! Nikola Jokić čvrsto je na zemlji. Ovo je tek početak. Zna i on dobro da još nije uradio ništa senzacionalno. Mada je bilo tu utakmica koje će se pamtiti, zaključno sa ovom protiv Golden Stejta u kojoj je 21-godišnji centar iz Sombora upisao drugi NBA tripl-dabl. Ali naravno da je u prvi plan istakao timski dih Nagitsa.

"Lako je meni sa ovako dobrim saigračima. Kad počnemo da igramo zajedno, kad se lopta kreće od ruke do ruke, teško je zaista protiv nas igrati. Meni je lako. Jer igramo zajedno, čvrsto, svako se isprsi, odigra svoje. U ovom timu nema velikih zvezda", kategorički će Jokić posle pobede od 132:110, iako će mnogi NBA fanovi reći da je baš on zvezda u nastajanju.

Vremenom će možda i postati. Ali za sada kapiten je Džamir Nelson. I čini se da je Jokiću veoma drago zbog toga.

"Kad je tvrda i teška utakmica, kad su svi nervozni, on uvek priđe sa nekom šalom, da razbije atmosferu. Pravi je kapiten, ja ga zovem - lider horde", rekao je Jokić, iako to "lider horde" u Srbiji već po navici vezujemo za dobro poznati nadimak Bogdana Bogdanovića sa Tvitera.

"Lako je igrati sa njim, jer te on vodi. Džamir je naš general".

Šalu na strani, Džamir general, Jokić na prvoj liniji fronta, svi ostali su tu, spremni da poginu za saborca... Plej-of više nije nemoguća misija, a ako bi Nagitsi do njega i stigli verovatno bi to bilo sa osmog mesta na Zapadu što bi značilo i novi susret, tačnije susrete sa Golden Stejtom.

"Pred početak sezone naš cilj je bio plej-of. Ali sad kad smo videli da možemo da igramo i protiv najboljeg tima onda je normalno što želimo još više. Posebno ja, jer želim da osetim kako je u plej-ofu", kategorički će Jokić.

