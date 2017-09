Džon Ruiz u epizodi: Kostarikanac u Saudijskoj Arabiji i zašto sam otišao iz Zvezde

O životu na Arabijskom poluostrvu, porodici koja je ostala u Beogradu, zašto ga nema u reprezentaciji...

Bio je viđen kao vrhunsko pojačanje, igrač prevage sa latinoameričkim šmekom. Umesto da bude Zvezdin motor, Džon Ruiz ostao je svrstan u grupu onih koji nisu uspeli da zadovolje kriterijume u Ljutice Bogdana.

Promena stručnog štaba i dolazak Vladana Milojevića na kormilo srpskog vicešampiona naterala je Kostarikanca da sreću pronađe u Al Fajhi iz Saudijske Arabije, gde nastupa već mesec i po dana.

U razgovoru za kostarikanski Nasional, Ruiz je govorio o životu u Saudijskoj Arabiji, svim mukama koje su ga snašle, porodici koja je ostala u Srbiji, ali i razlozima zašto je napustio Crvenu zvezdu.

„Bila je dobra odluka što sam otišao. Uprkos dobroj sezoni u Crvenoj zvezdi, kada je došao novi trener odmah mi je rečeno da ne računa na mene, zbog čega sam se obratio svojim predstavnicima, u potrazi za novom sredinom. Nisam želeo da idem, nije htela ni moja žena. Ali, prihvatio sam ponudu jer sam želeo da igram“, kaže Ruiz.

Umesto fudbalskog mira, sačekale su ga nedaće života u arapskoj zemlji. Pre svega - jezička barijera.

„Nemoguće je naučiti arapski jezik. Već nekoliko puta sam se pitao da li sam dobro postupio, ali sve što sam dosad proživeo veliko je iskustvo. Doneo sam odluku posle koje ne mogu da se vratim nazad. Sada moram da prihvatim sve i živim sa posledicama“.

To je samo početak onoga što ga je sačekalo na Arabijskom poluostrvu.

„Mnogo stvari je drugačije u odnosu na Evropu. Na primer, imate mnogo policajaca ispred tržnih centara i ako vas primete da šetate u pantalonama za koje oni smatraju da nisu odgovarajuće, neće vas pustiti da uđene. Čak gledaju i kakvu frizuru imate. U restoranima imate porodične i delove za samce i tu ne smete da mešate stvari. Malo žena radi, žene ovde ne smeju da voze, ovde su stvari mnogo drugačije“.

Zbog toga, kaže, ne oseća se baš najbolje.

„Ovo je najteže iskustvo koje sam imao dosad, jer mnogo stvari utiču na mene. Evo, već mesec i po dana nisam video porodicu, jer je u Srbiji“.

Dok Ruiz za hleb zarađuje u Saudijskoj Arabiji, njegova supruga Majbol Arijas i dalje živi u Srbiji.

„Kada mi bude došla porodica, probaćemo da se uklopimo najbolje što možemo. Supruga mi pruža veliku podršku i to mi je najvažnije“.

Od Saprise, preko Lila, Muskrona i Ostendea, preko Dnjepa, do Crvene zvezde. Ruiza je fudbalska javnost u Kostariki videla među najvećim talentima te zemlje. Ali, mladi krilni napadač nikada nije uspeo da pokaže raskošni talenat. Zato i nema otvorena vrata reprezentacije.

„Pet i po godina sam bio u Evropi i navijači su želeli da budem u timu, ali ja to ne gledam tako. Za mene je velika čast da branim boje reprezentacije. Ali, ne zavisi sve od mene, već i od selektora. Ne znam šta me je koštalo nepozivanja u reprezentaciju, možda je problem fudbalske prirode, možda zato što na mojoj poziciji igraju Kristijan Bolanjos, Džona Venegas, Džoel Kembel... Iskreno, ne znam“.

