E sada je drama pripala nama - bronza za zlatne momke!

Odbojkaši stigli do trećeg mesta na Evropskom prvenstvu i ponovo pokazali da pripadaju kremu najboljih odbojkaša na Starom kontinentu, a samim tim i u svetu. Bravo!

Mogli su i do zlata ili srebra, dobili su bronzu! Mogu da budu zadovoljni i srećni, a i mi sa njima. I ponosni što smo evropska sila u nekom sportu. I to u odbojci, što je sve samo ne mala stvar. Naši odbojkaši su u meču za treće mesto nadigrali Belgijance s 3:2 (25:17, 22:25, 19:25, 25:22, 15:12) u veoma neizvesnom duelu i tako došli do bronzane medalje na Evropskom prvenstvu koje se održava u Poljskoj!

Nisu Orlovi bili savršeni u ovoj drami, daleko od toga, počupali su nam živce, ali su uspeli! Medalja je tu. To je najvažnije.

Svaka čast selektoru Nikoli Grbiću. Ovo je još jedan pokazatelj da je vratio našu odbojku na staze stare slave posle neuspeha na prošlom EP gde smo završili kao sedmi 2015. godine. Svaka čast Draženu, Srećku, Nikoli, Marku, Aleksandru, Urošu... Svima. Nije zlato ili srebro, moglo je da bude, ali je i ovo veliki uspeh. I to mora da se ceni. Ostaće ovo prvenstvo upamćeno po medalji. Ma od čega ona bila napravljena.

Kao što su upisane evropske bronze iz 1995. u Grčkoj, 1999. u Austriji, 2005. u Italiji i Jugoslaviji, 2007. u Rusiji, 2013. u Danskoj i Poljskoj. Zaslužila je Grbićeva četa medalju i ove 2017. godine u Polsjkoj. I dobila ju je. Tačnije - osvojila.

Postojala je mala bojazan da će naši Orlovi ući nervozno u meč protiv Belgijanaca posle onako teškog poraza od Nemačke u polufinalu, gde su izgubili dobijeno u pet setova, ali to se nije dogodilo. Dobro su ušli u meč, ali je potom je neshvatljivo došlo do velikog pada u igri, mnogo grešaka, pa smo do medalje morali kroz pet setova, gde smo gubili s 1:2 u setovima. Najtežim mogućim putem. A njim nas je vodio korektor Dražen Luburić odličnim smečevima i servisima. Kao i Lisinac prvim tempom, Kovačević prijemom, Jovović fantastičnim dizanjima.

I objektivno i subjektivno je mesto našim odbojkašima bilo u finalu sa Rusima, ali to je sport i ne treba razmišljati o onome što je propušteno. Tako su pristupili naši igrači i kao da su posle svakog poena pomislili u sebi - „vidite da znamo, vidite da možemo mnogo, čekajte sledeće takmičenje, pa ćemo se ćerati".

Videlo se htenje da se dođe do medalje, videla se iskra u očima, video se nacionalni ponos. Stisnute pesnice Srećka Lisinca posle svakog zakucavanja iz prvog tempa dovoljno su opisivali želju i snagu Orlova. A bilo im je to sve potrebno protiv Belgijanaca koji su jurili svoje prvo odličje na Evropskim prvenstvima.

Počelo je prvenstvo pobedom nad svetskim prvakom Poljskom pred 60.000 protivničkih navijača na fudbalskom stadionu, završilo se bronzom oko vrata. Malo li je? Treba da budemo ponosni na pobede, ponašanje, želju i zalaganje. I da jedva čekamo naredne izazove.

Imamo kvalitet za najviše domete. Imamo strašne odbojkaše! Alal vera majstori!

ODBOJKA - EVROPSKO PRVENSTVO

MEČ ZA 3. MESTO

Srbija - Belgija 3:2 (25:17, 22:25, 19:25, 25:22, 15:12)

FINALE

20.30: (1,12) Rusija - Nemačka (5,30)