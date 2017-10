Edin Džeko otvoreno: Zašto nikad ne pričam o ratu...

I o hejterima sa društvenih mreža, političarima koji žive odvojeno od naroda...

Fudbalski manijak! tako sebe opisuje Edin Džeko, pošto kaže da ne može da živi bez fudbala, nebitno da li ga igrao, gledao na TV-u, čitao o njemu u novinama... Nema problem ni da pročita poneku kritiku, ali u opširnom intervjuu za ugledni Gardijan priznaje da ga uvrede fudbalskih analfabeta po društvenim mrežama bole. Priča i o detinjstvu provedenom u ratu, teškom životu zemljaka u BiH i o mnogo čemu drugom. Izdvojite koji minut, vredi saslušati ga.

Ali da krenemo redom?

“Ja ne trčim? Ja ne dajem svoj maksimum? Ma mora da se neko šali? Garantujem da niko na tribinama ili ispred TV ekrana ne želi da pobedi više od mene. Nebitno protiv koga igramo, samo želim da postignem gol, da pobedimo. Na svakoj utakmici. Baš na svakoj“, kaže Džeko u mikrofon poznatom sportskom novinaru Saši Ibrulju.

Mada, navikao je Džeko na kritike. Opisuju ga kao nezainteresovanog, pa i hladnog, stalno dočekuju “na nož“. Posebno u Bosni i Hercegovini, iako je ubedljivo najbolji igrač Zmajeva. Čim promaši šansu: lenj je, najgori na terenu...

“Razumem da te kritikuju kad igraš loše. To je deo posla i ne smeta mi. Problem su uvrede, one bole najviše, a u vremenima društvenih mreža svako ima šansu da javno kaže šta misli. Bez obzira na to koliko je to nelogično ili glupo. Svako ima pravo na mišljenje, svako ima pravo da te vređa zato što nisi dao gol. Ljudi misle da im je stalo više nego meni, ali to jednostavno nije tačno. Lagao bih kad bih rekao da ne čitam ili ne čujem šta ljudi pričaju. A i ja sam ljudsko biće“.

Ima i ljudi čije mišljenje poštuje, čak i kad ga kritikuju.

“Volim da pročitam šta fudbalski obrazovani ljudi imaju da kažu, ljudi koji analiziraju igru, posebno u Italiji. Tamo znaju fudbal. Idu u dubinu, uživam u takvim programima i tekstovima. Ali da sam takve stvari čitao u Engleskoj? Da budem iskren nisam. Možda sam jednostavno znao engleski jezik, u Italiji sam morao da što pre naučim, pa sam stvorio naviku da čitam. Nekad sam saglasan sa onim što piše, nekad ne, ali poštujem mišljenje tih ljudi“.

Edina često nisu poštovali. Sarajevski Željezničar je smatrao da je ubo premiju kada ga je za 25.000 evra prodao češkim Teplicama. Opisivali su ga kao “drvo od igrača“. Dve godine kasnije Džeko je prešao u Volfzburg, postigao 66 golova na 111 utakmica, osvojio Bundesligu, bio najbolji strelac. Ali ako ga pitate da li je o tome sanjao kad je bio dečak nećete dobiti uobičajen odgovor. Jer kao i većina na Balkanu Džeko je odrastao u ratu.

“To je nešto što zovem periodom preživljavanja. Bio sam dete, većine nisam bio ni svestan, ali rat te tera da brže odrasteš. I tada sam voleo fudbal, nisam mogao da dišem bez fudbala, ali nisam baš ni mislio da ću da postanem nekakva zvezda. Naravno da sam sanjao o velikim klubovima, ali sam igrao više zbog same igre. I dalje je tako. Volim da gledam fudbal, da čitam o njemu, da pričam o njemu i više od svega da igram fudbal. To je moj život“.

A priča li o ratu?

“Mislim da o ratu pričam samo kada razgovaram sa stranim novinarima. Sa porodicom, suprugom, roditeljima, sestrom - nikad. Sećam ga se dobro, ali ne vidim smisao. To je nešto što sam davno ostavio iza sebe. Užasno iskustvo, sve nas je promenilo, nema veze koliko si godina imao. Ali kad se završilo svi smo pokušali da nastavimo život. Tada smo sanjali da živimo normalan život i sada kad je rat prošao to i ratimo“.

Dobro, ne baš svi. Većina naroda na Balkanu i dalje je u problemu. Nije baš kao što je nekad bilo, ali u BiH, primera radi, prosečna plata jedva da prelazi 400 evra. Svako šesto domaćinstvo živi u siromaštvu. Zvanični podaci.

“Prva stvar koju primetim kad se vratim kući je to što zemlja ne napreduje, ne ide napred. Nemojte pogrešno da me razumete, volim svoju zemlju, smatram je najlepšom na svetu, na kraju to je moj dom. Ali ljudi se muče, a izgleda mi da to mnoge ne zanima. Mrzim da pričam o politici, izbegavam kad god mogu, ali ovde političari žive u nekom svom balonu, daleko od naroda. Mnogi jedva preživljavaju“.

Džeko pomaže, kao i mnogi sportisti, posebno u zemljama bivše Jugoslavije. Ambasador je Unicefa, pomaže mnogim drugim organizacijama i ljudima. Ali...

“Donacije nisu uvek rešenje. Danas izgradiš krov jednoj porodici, sutra treba još 10. Pomognemo jedom detetu ili desetoro njih, ali sutra još 1.000 treba pomoć. Nema sistema, plana kako da se stvari poprave. Ljudi postaju sve veći pesimisti i to sa razlogom. Mladi odlaze, traže bolji život i niko ne može da ih osuđuje. Ja sam uradio isto. Ali takve stvari me bole“.

Zato sada i jeste u Rimu, a ne u Sarajevu. Uživa u Večnom gradu, iako su ga posle osam golova u 31 utakmici u prvoj sezoni navijači prozvali: Slepi Edin. Prošle sezone je postigao 29 golova, više nego Gonzalo Iguain, Mauro Ikardi, Dris Mertens. Niko više ne pominje taj nadimak.

“Nigde nije kao u Rimu. Nigde! Ljudi su ovde ludi za fudbalom. Očekivanja su bila visoka i u Nemačkoj i u Engleskoj, ali to nije ni blizu. U Mančesteru sam mogao da odem u šetnju, da sednem u restoran. Ljudi bi me s vremena na vreme ljubazno zamolili za fotografiju. U Rimu nema šanse da šetam normalno po gradu. Ovoi je poseban grad, posebna veza između kluba i navijača. Nenormalno je koliko su strastveni, koliko vole svoj klub. Tako i treba da bude“, kaže Džeko u intervjuu za Gardijan.

