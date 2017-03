EIN, ZWEI - OBAMEJAN! Benfika glavom udarila u žuti zid! (VIDEO)

Dortmund lako do četvrtfinala Lige šampiona – 4:0

To je Žuti Zid! To je Borusija u svom punom sjaju! Najavio je trener Benfike Rui Vitoria da njegov tim u Dortmundu igra za život kluba, ali ni to nije bila dovoljna motivacija da se napravi čudo u sudaru sa kvalitetnijim rivalom. Prednost portugalskog velikana iz prvog meča otopila se u vrelini Rura kao led u viskiju. Još u četvrtom minutu. A onda su Obamejan i Pulišić završili posao, odnosno posekli Orlove čija glava je bila na panju – 4:0

Ponovo je Borusija odigrala doktorski, kao u nekim ranijim sezonama kada je znala da počisti i Real Madrid na svom bunjištu. Sjajna koregorafija domaćih navijača dala je vetar u leđa Borusiji. Igrao se četvrti minut kada je posle centaršuta iz kornera, Vajgl prebacio loptu na drugu stativu, a Obamejan je zakucao loptu u mrežu.



Širio je ruke kapiten Benfike Luizao, u neverici gledao ka saigračima. Znao je u tim trenucima iskusni Brazilac da će Benfika uleteti u mašinu Borusije. I da živu glavu izvući neće. Tačno je da je Benfika nekako odolevala, ali čekala se samo egzekucije. Posebno, jer je u svom prepoznatljivom modu bio Obamejan.

Nekako su se tokom prvog poluvremena provlačili gosti, ali Benfika nije imala igru u napred. Pored Obamejana u igri domaćina mnogo toga je kreirao Dembele. U igri gostiju nije bilo kreacije.

I moralo je onda da se završi kako se završilo. Kako je samo Pulišić odregovao fudbalski i napadačkiu 59.minutu. Dobio je sjajan pas od Lukasa Piščeka, poslužio odbranu Benfike i rutinski izvršio egzekuciju. Osetili su domaćin krv na kopačkama Orlova. Dovoljno da 120 minuta zatvore i meč i dvomeč.. Ovoga puta asistent je bio Šmelcer, a Gabonac je bio na pravom mestu – 3:0.

Pokušao je Rui Vitorija izmenama, ali nije vredelo. Uvek su igrači Borusije bili brži, spretniji, jači... Za ubedljiv trijumf koji je podebljao još jednim golom Obamejan. Ovog puta iz ofsajda, ali na prolaz Borusije pritužbi – nema.





DORTMUND - BENFIKA 4:0 (1:0), prvi meč 0:1

/Obamejan 4, Pulišić 59, Obamejan 61 I 86/

Dortmund (5-3-2): Burki - Durm, Pišček, Sokratis, Bartra, Šmelcer - Kastro, Vajgl, Dembele - Obamejan, Pulišić.

Benfika (4-4-2): Ederson - Semedo, Luizao, Lindelef, Eliseu - Salvio, Samaris (od 74. Živković), Pici, Almeida – Mitroglu.